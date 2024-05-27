Останутся ли гривневые депозиты популярными среди украинцев — мнение банкира Сегодня 14:02 — Кредит&Депозит

Останутся ли гривневые депозиты популярными среди украинцев — мнение банкира

Тренд на уменьшение доходности по гривневым вкладам будет продолжаться до конца мая. Впрочем, несмотря на это, гривневые депозиты все же остаются привлекательными для граждан — из-за их пассивной прибыли.

Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу.

По его словам, последняя неделя мая станет логическим продолжением апрельского тренда к уменьшению доходности по гривневым вкладам.

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Банкир напоминает, что 25 апреля регулятор снизил ставку по 3-месячным депозитным сертификатам с 17,5% до 16,5%, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов.

«Правда, на фоне низкой инфляции, которая в годовом измерении составляет 3,2%, а с начала года не превышает 1,4%, депозиты в национальной валюте остаются весомым инструментом для пассивной прибыли, что и делает их интересными для граждан», — добавил он.

По мнению Замотаева, пока альтернативы гривневым вкладам почти нет. Например, вложение средств в ОВГЗ требует не только определенной осведомленности, специфических знаний, а также более мощных сумм, измеряемых сотнями тысяч гривен.

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«Вместо того чтобы „ощутить“ прибыль, размер гривневого вклада может быть существенно меньше. Сейчас минимальные размеры вкладов в банках составляют от 1 тысячи гривен», — добавляет он.

Кроме того, другим потенциальным инструментом может стать открытие валютных вкладов. Это используется многими исключительно как банковская «ячейка», то есть место хранения денег.

В конце мая в сегменте гривневых депозитов общие характеристики будут следующими.

ставка по 3-месячным депозитным сертификатам останется на уровне 16,5%, следовательно тенденция к постепенному снижению доходности гривневых вкладов будет набирать обороты;

более 70% банков уже пересмотрели или пересматривают имеющиеся депозитные программы, снижая ставки доходности в среднем на 0,5 — 1%;

максимальные ставки по гривневым вкладам составят около 15% годовых;

средние ставки по вкладам от 3 месяцев до 6 месяцев приблизятся к 12,5% годовых;

средние ставки по вкладам от 9 месяцев до 12 месяцев составят до 12% годовых;

чистая прибыль по гривневым вкладам останется на высоком уровне: в зависимости от продолжительности депозита — до 6 — 7%;

вместе с завершением мая будет заканчиваться действие льготных, акционных условий размещения средств по старым ставкам, что на 0,5 — 1% больше нынешних.

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«Таким образом, есть все признаки того, что в последнюю неделю мая завершится „оформление“ новых условий размещения средств на гривневых депозитах. Также стоит заметить, что новые ставки могут продержаться как минимум 2−3 месяца и даже больше», — говорит банкир.

В случае существенного улучшения экономических условий и снижения ставки по 3-месячным депсертификатам доходность гривневых вкладов снова может быть пересмотрена.

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Телеканал 24 По материалам:

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