«еАкциз»: Украинцы смогут самостоятельно проверять легальность продукции — Finance.ua

«еАкциз»: Украинцы смогут самостоятельно проверять легальность продукции Сегодня 17:03 — Казна и Политика

«еАкциз»: Украинцы смогут самостоятельно проверять легальность продукции, Фото: www.slovoidilo.ua

В Украине разрабатывается система электронных акцизов на товары. Это позволит украинцам самостоятельно проверять, является ли продукция легальной, а также защитить себя от подделок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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По правилам нового еАкциза, на каждую упаковку алкогольных или табачных изделий будут наносить уникальный цифровой код.

Покупатели смогут проверить, легален ли товар, в несколько кликов, и уберечься от подделок. Это можно будет сделать через приложение «Дія».

«Внедрение еАкциза поможет обеспечить контроль для потребителей и сделать рынок табака и алкоголя более прозрачным», — говорится в сообщении.

Как можно будет проверить подлинность товара:

Отсканируйте код через приложение «Дія»; «Дія» покажет информацию, сопоставимую с фактическим товаром; Сообщите о фальсификате в приложении при обнаружении.

Над проектом работают специалисты Министерства цифровой трансформации, Министерства финансов и Государственной налоговой службы.

Напомним, команда IT-специалистов Министерства обороны разрабатывает мобильное приложение Армия+, в котором будут доступны документы и услуги для военных. В частности, военнослужащие будут стандартизированы шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить онлайн.

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