«еАкциз»: Украинцы смогут самостоятельно проверять легальность продукции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«еАкциз»: Украинцы смогут самостоятельно проверять легальность продукции

Казна и Политика
9
«еАкциз»: Украинцы смогут самостоятельно проверять легальность продукции
«еАкциз»: Украинцы смогут самостоятельно проверять легальность продукции, Фото: www.slovoidilo.ua
В Украине разрабатывается система электронных акцизов на товары. Это позволит украинцам самостоятельно проверять, является ли продукция легальной, а также защитить себя от подделок.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Читайте также
По правилам нового еАкциза, на каждую упаковку алкогольных или табачных изделий будут наносить уникальный цифровой код.
Покупатели смогут проверить, легален ли товар, в несколько кликов, и уберечься от подделок. Это можно будет сделать через приложение «Дія».
«Внедрение еАкциза поможет обеспечить контроль для потребителей и сделать рынок табака и алкоголя более прозрачным», — говорится в сообщении.

Как можно будет проверить подлинность товара:

  1. Отсканируйте код через приложение «Дія»;
  2. «Дія» покажет информацию, сопоставимую с фактическим товаром;
  3. Сообщите о фальсификате в приложении при обнаружении.
Читайте также
Над проектом работают специалисты Министерства цифровой трансформации, Министерства финансов и Государственной налоговой службы.
Напомним, команда IT-специалистов Министерства обороны разрабатывает мобильное приложение Армия+, в котором будут доступны документы и услуги для военных. В частности, военнослужащие будут стандартизированы шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить онлайн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.