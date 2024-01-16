Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы — Finance.ua

Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Министерство цифровой трансформации Украины представило свои цифровые реформы, в частности электронные акцизы и растаможку автомобилей через приложение «Дія».
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров провел двустороннюю встречу с Пенни Прицкер — Специальным представительницей США по вопросам экономического восстановления Украины. На встрече обсудили приоритетные проекты Минцифры, которые помогают в восстановлении украинской экономики», — сказано в сообщении.
Пенни Прицкер работает с украинским правительством, странами G7, Евросоюзом, международными финансовыми учреждениями, международными партнерами и частным сектором США, чтобы найти пути быстрого и эффективного восстановления украинской экономики в условиях полномасштабного вторжения.
«Несмотря на вызовы полномасштабной войны, цифровое государство продолжает развиваться. А это мощный толчок для экономического роста. Сейчас в Украине развиваются новые сферы, в которых у нашей страны есть все шансы стать трендсеттером. В частности, в прошлом году в Украине открылся рынок БПЛА, давший старт развитию defense-tech. Мы совершенствуем пространство Дія.City, к которому присоединились почти 800 компаний, запустили бета-тест проекта uResidency, работаем над „Мрією“ — уникальным проектом, который покажет, как через технологию можно трансформировать отдельную сферу. При поддержке партнеров и далее будем бороться с бюрократией и внедрять революционные реформы», — отметил Федоров.
На встрече обсудили развитие налогового и правового пространства «Дія.City», проект uResidency, который позволит иностранцам вести бизнес в Украине, defence-tech как новый мощный рынок, а также развитие инноваций.
«Эти проекты помогут создать благоприятные условия для ведения бизнеса, улучшить инвест-климат и ускорить рост украинской экономики. Для правительства США важно, чтобы Украина открывала рынки для инвесторов, внедряла все возможные реформы для повышения инвестиционного климата. В частности, наша команда уже работает над внедрением еАкциза, который будет бороться с серым рынком, и растаможкой авто в Дії, что усилит прозрачность работы таможни», — добавили в Минцифры.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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