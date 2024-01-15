В Минцифры показали результаты цифровой трансформации регионов — Finance.ua

В Минцифры показали результаты цифровой трансформации регионов Сегодня 07:24 — Казна и Политика

В Минцифры показали результаты цифровой трансформации регионов

«Мы ежегодно измеряем Индекс цифровой трансформации регионов Украины, ведь цифровизация общин остается приоритетом Минцифры. Результаты измерений позволяют общинам увидеть сильные и слабые стороны и, соответственно, развивать цифровые услуги, необходимые в их регионе. А также цифровое образование, цифровая экономика и даже привлекать инвестиции под актуальные локальные проекты. Стараемся, чтобы каждое общество самостоятельно руководило процессами цифрового развития», — отмечает заместитель Министра цифровой трансформации по европейской интеграции Валерия Ионан.

Инфографика: Минцифры

Результаты исследования показывают, что Индекс в пределах Украины в среднем составляет 0.632 балла. Наивысшее значение отмечено в Днепропетровской (0.908), Львовской (0.891) и Полтавской (0.833) областях.

Индекс содержит 8 основных блоков:

Институциональная способность

Развитие интернета

Развитие ЦПАУ

Внедрение режима «без бумаг»

Цифровое образование

Визитная карточка области

Проникновение базовых электронных услуг

Отраслевая цифровая трансформация

Среди этих категорий самые высокие значения наблюдаются во внедрении режима «без бумаг» (0.697), институциональной способности, а именно наличии CDTO и цифровых команд ОВА (0.678), и в проникновении базовых э-услуг (0.666).

Благодаря работе CDTO, регионы могут быстрее внедрять цифровые реформы. Однако в Харьковской (57.1%), Киевской (46.0%) и Николаевской (44.4%) областях необходимо увеличить команды по цифровизации.

Инфографика: Минцифры

Кроме того, Индекс позволил оценить, на каком уровне социальные заведения снабжены интернетом в укрытиях. По результатам исследования 71% учреждений среднего образования, 67% учреждений дошкольного образования и 57% учреждений здравоохранения имеют интернет в укрытиях.

Также в 2023 году Минцифры достигла стратегической цели — 6 миллионов украинцев приняли участие в программах развития цифровых навыков. По результатам опроса , 60% взрослого населения страны развили цифровые навыки на базовом и высшем уровнях. В категории «Цифровое образование» показатель Индекса увеличился и составляет 0.656 по сравнению с 0.460 в прошлом году.

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