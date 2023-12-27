Минцифры запустила бета-тест электронного резиденства для иностранных предпринимателей — Finance.ua

Минцифры запустила бета-тест электронного резиденства для иностранных предпринимателей Сегодня 11:01 — Личные финансы

Минцифры запустила бета-тест электронного резиденства для иностранных предпринимателей

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о запуске закрытого бета-тестирования программы е-резидентства uResidency.

Что это и как оно будет работать

uResidency — это программа электронного резидентства, благодаря которой граждане других стран смогут регистрировать ФЛП в Украине и вести бизнес из любого уголка мира, уплачивая налоги в украинский бюджет.

Программа направлена ​​на владельцев малого бизнеса из Азии и Европы. В фокусе — специалисты по ІТ-сфере и специалисты, предоставляющие онлайн-услуги в сфере креативной экономики.

Доступные услуги. В uResidency все услуги автоматизированы и доступны онлайн: от подачи заявки на получение статуса до открытия банковского счета и уплаты налогов. У будущих е-резидентов будут преимущества в виде мобильного банкинга, низкого налогообложения в размере 5% и отсутствия бухгалтерии и отчетов.

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Какие преимущества для Украины?

налоги е-резидентов будут поступать в украинский бюджет;

развитие банковской сферы посредством масштабирования цифровых продуктов на иностранные рынки;



дополнительные возможности для привлечения инвестиций;



рост позиции в международных рейтингах, например относительно легкости ведения бизнеса в стране.



Для того чтобы стать е-резидентом, зарубежным предпринимателям не нужно ехать в Украину. Для получения статуса достаточно пройти разовую оффлайн-верификацию в украинском консульском учреждении в стране проживания.

«Программа станет мощным источником для восстановления нашей экономики благодаря налогообложению иностранных предпринимателей. А также будет популяризировать бренд Украины как цифрового государства», — заявляет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Над программой uResidency работали 3 года, и теперь наконец-то готовы запустить бета-тестирование. После окончания бета-теста программа будет доступна гражданам первых четырех стран — Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Поступенно этот перечень будет пополняться.

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