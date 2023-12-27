Минцифры запустила бета-тест электронного резиденства для иностранных предпринимателей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры запустила бета-тест электронного резиденства для иностранных предпринимателей

Личные финансы
11
Минцифры запустила бета-тест электронного резиденства для иностранных предпринимателей
Минцифры запустила бета-тест электронного резиденства для иностранных предпринимателей
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о запуске закрытого бета-тестирования программы е-резидентства uResidency.

Что это и как оно будет работать

uResidency — это программа электронного резидентства, благодаря которой граждане других стран смогут регистрировать ФЛП в Украине и вести бизнес из любого уголка мира, уплачивая налоги в украинский бюджет.
Программа направлена ​​на владельцев малого бизнеса из Азии и Европы. В фокусе — специалисты по ІТ-сфере и специалисты, предоставляющие онлайн-услуги в сфере креативной экономики.
Доступные услуги. В uResidency все услуги автоматизированы и доступны онлайн: от подачи заявки на получение статуса до открытия банковского счета и уплаты налогов. У будущих е-резидентов будут преимущества в виде мобильного банкинга, низкого налогообложения в размере 5% и отсутствия бухгалтерии и отчетов.
Читайте также
Какие преимущества для Украины?
  • налоги е-резидентов будут поступать в украинский бюджет;
  • развитие банковской сферы посредством масштабирования цифровых продуктов на иностранные рынки;
  • дополнительные возможности для привлечения инвестиций;
  • рост позиции в международных рейтингах, например относительно легкости ведения бизнеса в стране.
Для того чтобы стать е-резидентом, зарубежным предпринимателям не нужно ехать в Украину. Для получения статуса достаточно пройти разовую оффлайн-верификацию в украинском консульском учреждении в стране проживания.
«Программа станет мощным источником для восстановления нашей экономики благодаря налогообложению иностранных предпринимателей. А также будет популяризировать бренд Украины как цифрового государства», — заявляет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Над программой uResidency работали 3 года, и теперь наконец-то готовы запустить бета-тестирование. После окончания бета-теста программа будет доступна гражданам первых четырех стран — Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Поступенно этот перечень будет пополняться.
Предлагаем пройти небольшой тест-«прогноз», по результату которого вы сможете узнать: Каким будет для вас финансовый 2024 год? В нем мы спрятали вам небольшой подарок от наших друзей из Академии Минфин.

Не оливье, или с ''котлетой'' в кошельке? Каким будет для вас финансовый 2024 год?

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.