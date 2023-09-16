Что такое карта резидента ЕС в Польше и как ее получить: разъяснение юриста — Finance.ua
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Что такое карта резидента ЕС в Польше и как ее получить: разъяснение юриста

Личные финансы
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Что такое карта резидента ЕС в Польше и как ее получить: разъяснение юриста
Что такое карта резидента ЕС в Польше и как ее получить: разъяснение юриста
Некоторые украинцы, вынужденно оказавшиеся за рубежом из-за войны в Украине, интересуются способами получить в Европе разрешение на постоянное пребывание. Одним из них является карта резидента ЕС.
Что это за документ и как украинцы в Польше могут его получить, в комментарии РБК-Украина рассказала юрист Stron Legal Services Марьяна Гавришко.
Карта резидента ЕС дает право на жительство на территории Польши и существенно упрощает получение права на долгосрочное проживание в других странах Европейского Союза, отмечает юрист. Среди условий получения:
  • легальный доход в Польше за последние 3 года;
  • наличие медицинского страхования;
  • наличие сертификата о знании польского языка не ниже уровня В1.
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Карта постоянного резидента ЕС имеет преимущества:
  • не нужно получать разрешение на работу;
  • можно многократно пересекать границу с Польшей без визы;
  • возможность свободно путешествовать в пределах Шенгенской зоны (не более 3 месяцев в течение 6-месячного периода);
  • право на покупку недвижимости в Польше;
  • право заниматься предпринимательской деятельностью в Польше;
  • возможность легализовать в Польше членов семьи (на основании «воссоединения семьи»).
«Для украинцев, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года, пока нет возможности получить карту резидента ЕС. Тем не менее, при соблюдении всех приведенных выше условий, приобрести карту резидента можно будет в будущем», — отмечает Марианна Гавришко.
Однако не исключено, что в ближайшее время условия получения карты резидента ЕС для украинцев изменят.
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По материалам:
РБК-Україна
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