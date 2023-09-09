Как проверить агентство труда в Польше и защититься от мошенничества: советы — Finance.ua

Как проверить агентство труда в Польше и защититься от мошенничества: советы Сегодня 15:01 — Личные финансы

Как проверить агентство труда в Польше и защититься от мошенничества: советы

Работа в Польше предлагается в сотнях объявлений в соцсетях. Их размещают преимущественно рекрутеры агентств по трудоустройству.

Украинцы нередко встречают недобросовестных посредников, обманывающих желающих работать в соседней стране. Как проверить агентство и что нужно знать о мошенничестве, рассказывает ukrayina.pl

Что нужно знать о работе агентств по трудоустройству, и как их проверить

В Польше в прошлом году была зарегистрирована 8791 фирма, занимающаяся трудоустройством. Большой популярностью агентства пользуются среди беженцев, мало ориентирующихся на польском рынке труда.

Агентства по трудоустройству выполняют роль посредников между работодателем и работниками. Они обычно набирают персонал, поэтому работодателю не нужно самостоятельно заниматься поиском и подбором кадров.

На самом деле роль агентств по трудоустройству гораздо шире. К примеру, эти фирмы также отвечают за выплату зарплаты работникам, начисление больничных, отпусков и налогов. Большинство агентств занимаются легализацией проживания своих работников, инструктируют по правилам безопасности на работе, предлагают жилье.

Такая работа агентства помогает работодателям сэкономить — не приходится нанимать отдельный отдел кадров.

На практике работа агентства выглядит следующим образом: человек обращается в фирму, просматривает список актуальных вакансий и знакомится с условиями работы. Если все устраивает — подписывается контракт между агентством и рабочим. Далее все вопросы по документам лежат на плечах агентства.

Чтобы согласиться на сотрудничество с добросовестным агентством, следует проверить их историю: отзывы на форумах. Агентства, которые ищут работников, должны быть внесены в Реестр агентств по трудоустройству, который является общедоступным.

Законность деятельности агентства подтверждается также своевременной уплатой налогов на социальное и медицинское страхование, в Пенсионный фонд. Следует попросив агентство прислать справку об уплате взносов.

Как работают недобросовестные посредники

Следует учесть, что в связи со значительным притоком людей в Польшу появляется и большое количество недобросовестных посредников, обманывающих относительно работы. Чтобы не попасть на мошенников, следует знать, какие схемы распространены:

берут деньги за свои услуги. Ни одно добросовестное агентство не должно брать денег за поиск работы. Исключение — оплата гербового сбора за изготовление карты побыту (вида на временное проживание);

выдают себя за популярное агентство, просят отправить копии документов. По этим данным оформляют «быстрые кредиты»;

не выплачивают зарплаты или не трудоустраивают легально. Такое возможно, если стороны не подписали между собой договор;

открытие фирм-однодневок. Человек подписывает договор, а фирма внезапно закрывается, объявляет о банкротстве, зарплата не выплачивается;

работа оказалась не той, которую обещали. Могут говорить, что работа без физических нагрузок на одном месте. На практике оказывается, что нужно поднимать тяжелые ящики с товаром.

штрафы прописаны маленьким шрифтом. Например, что нужно проработать минимум месяц на конкретной должности, иначе будет штраф в размере зарплаты.

Где можно найти работу без посредников в Польше

Нередко в соцсетях публикуют предложения не от агентств, а от работодателей. Среди наиболее распространенных вариантов — работа в сфере уборки, гостиничного бизнеса или продаж.

Один из удобных способов найти работу в Польше — искать вакансии на специальных сайтах:

OLX;

pracuj. pl;

praca. pl;

jooble.org;

jober.pl.

Также стоит расспросить знакомых, имеющих опыт работы за границей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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