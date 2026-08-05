Двойной стаж и надбавки: Терехов предлагает новые социальные гарантии работникам прифронтовых территорий
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Один год работы на прифронтовых территориях должен засчитываться как два года страхового стажа. Это станет справедливым признанием особых условий труда людей, которые годами работают под постоянной угрозой жизни и несут значительно большую физическую и психологическую нагрузку, чем в обычных условиях.
Такое предложение озвучил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Харьковский городской голова Игорь Терехов.
«Предлагаю ввести для работников прифронтовых территорий особый порядок исчисления страхового стажа. Я понимаю, что Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом нужно это отработать, но хочу сказать, что, с нашей точки зрения, это необходимо», — заявил Терехов.
В то же время, Терехов поддержал законодательную инициативу по введению специального статуса работника прифронтовой территории и подчеркнул, что документ должен закрепить не декларативный статус, а реальные государственные гарантии.
«Прежде всего, необходимо, чтобы в законе было отражено государственное страхование жизни и здоровья людей и право на помощь в случае ранения, инвалидности или, если, не дай Бог, человек погиб. И нужно, чтобы это было гарантировано», — заявил Терехов.
Он отметил, что люди на прифронтовых территориях работают в принципиально иных условиях, поэтому должны получить дополнительные стимулы.
«Наши люди работают совсем в других условиях сегодня, и нам нужны стимулы для того, чтобы они работали, чтобы была гарантирована надбавка этим людям за работу в условиях постоянного риска», — подчеркнул городской голова Харькова.
право на лечение, медицинскую и психологическую реабилитацию;
оздоровление за счет государства;
дополнительные оплачиваемые отпуска, жилищные гарантии и другие механизмы социальной защиты.
«Особое внимание хочу уделить тому, чтобы у людей была возможность сегодня психологической реабилитации, медицинской реабилитации, дополнительно оплачиваемых отпусков и механизма социальной защиты и жилищной гарантии», — добавил Терехов.
Кто может получить специальный статус
Отдельно председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин подчеркнул, что реализация таких гарантий не может осуществляться за счет местных бюджетов.
«Государство должно взять на себя ряд затрат», — подчеркнул он.
По мнению Терехова, специальный статус должны получить все, кто каждый день обеспечивает жизнедеятельность прифронтовых общин: медики, энергетики, коммунальщики, спасатели, водители общественного транспорта, социальные работники, работники связи, аптек, магазинов, педагоги и другие.
Определяющим критерием должно быть фактическое выполнение работы на территориях возможных или активных боевых действий, где профессиональные обязанности связаны с постоянной угрозой для жизни.
По результатам встречи участники договорились выработать пакет законодательных инициатив, который определит государственные гарантии для работников прифронтовых территорий.
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