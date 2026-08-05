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Двойной стаж и надбавки: Терехов предлагает новые социальные гарантии работникам прифронтовых территорий

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Игорь Терехов провел онлайн-совещание с участием представителей правительства и Рады
Игорь Терехов провел онлайн-совещание с участием представителей правительства и Рады
Один год работы на прифронтовых территориях должен засчитываться как два года страхового стажа. Это станет справедливым признанием особых условий труда людей, которые годами работают под постоянной угрозой жизни и несут значительно большую физическую и психологическую нагрузку, чем в обычных условиях.
Такое предложение озвучил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Харьковский городской голова Игорь Терехов.
«Предлагаю ввести для работников прифронтовых территорий особый порядок исчисления страхового стажа. Я понимаю, что Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом нужно это отработать, но хочу сказать, что, с нашей точки зрения, это необходимо», — заявил Терехов.
В то же время, Терехов поддержал законодательную инициативу по введению специального статуса работника прифронтовой территории и подчеркнул, что документ должен закрепить не декларативный статус, а реальные государственные гарантии.
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Какие гарантии предлагают для работников

«Прежде всего, необходимо, чтобы в законе было отражено государственное страхование жизни и здоровья людей и право на помощь в случае ранения, инвалидности или, если, не дай Бог, человек погиб. И нужно, чтобы это было гарантировано», — заявил Терехов.
Он отметил, что люди на прифронтовых территориях работают в принципиально иных условиях, поэтому должны получить дополнительные стимулы.
«Наши люди работают совсем в других условиях сегодня, и нам нужны стимулы для того, чтобы они работали, чтобы была гарантирована надбавка этим людям за работу в условиях постоянного риска», — подчеркнул городской голова Харькова.
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Среди других предложений:
  • право на лечение, медицинскую и психологическую реабилитацию;
  • оздоровление за счет государства;
  • дополнительные оплачиваемые отпуска, жилищные гарантии и другие механизмы социальной защиты.
«Особое внимание хочу уделить тому, чтобы у людей была возможность сегодня психологической реабилитации, медицинской реабилитации, дополнительно оплачиваемых отпусков и механизма социальной защиты и жилищной гарантии», — добавил Терехов.

Кто может получить специальный статус

Отдельно председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин подчеркнул, что реализация таких гарантий не может осуществляться за счет местных бюджетов.
«Государство должно взять на себя ряд затрат», — подчеркнул он.
По мнению Терехова, специальный статус должны получить все, кто каждый день обеспечивает жизнедеятельность прифронтовых общин: медики, энергетики, коммунальщики, спасатели, водители общественного транспорта, социальные работники, работники связи, аптек, магазинов, педагоги и другие.
Определяющим критерием должно быть фактическое выполнение работы на территориях возможных или активных боевых действий, где профессиональные обязанности связаны с постоянной угрозой для жизни.
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По результатам встречи участники договорились выработать пакет законодательных инициатив, который определит государственные гарантии для работников прифронтовых территорий.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине с 27 июля 2026 года стартовал пилотный проект поддержки молодежного предпринимательства «Это мое дело» для молодежи из прифронтовых регионов. Обучение начнется в октябре и будет проходить в двух форматах. Курс «Слушатель/ка» открыт для участников в возрасте до 35 лет со всей Украины.
Также мы писали, что почти 55% опрошенных украинцев отметили, что не готовы купить жилье в прифронтовых регионах. В то же время, 20% готовы рассмотреть покупку недвижимости для проживания. Также около 55% респондентов считают недвижимость в прифронтовых регионах потенциально выгодной инвестицией на перспективу пяти-десяти лет после войны.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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