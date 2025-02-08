Два украинских города попали в двадцатку самых опасных в Европе — Finance.ua

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Два украинских города попали в двадцатку самых опасных в Европе

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Два украинских города попали в двадцатку самых опасных в Европе
Два украинских города попали в двадцатку самых опасных в Европе, Фото: freepik
Два украинских города попали в список 20 самых опасных городов Европы. Всего в рейтинге пять украинских городов.
Об этом свидетельствует индекс преступности по городам, опубликованный международным проектом Numbeo.

Какие украинские города попали в ТОП-20

В частности, в рейтинг попала Одесса — она заняла 17-е место. Еще один украинский город Днепр оказался на 20 месте.
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В общей сложности в пятерку самых опасных городов входит британский город Брэдфорд, французский Марсель, Ковентри и Бирмингем (Великобритания), а пятерку замыкает итальянский город Неаполь.
На последнем месте рейтинга Гаага (Нидерланды) — она занимает 149-е место.

Топ-20 самых опасных городов Европы

  1. Брэдфорд, Великобритания.
  2. Марсель, Франция.
  3. Ковентри, Великобритания.
  4. Бирмингем, Великобритания.
  5. Неаполь, Италия.
  6. Льеж, Бельгия.
  7. Монпелье, Франция.
  8. Гренобль, Франция.
  9. Нант, Франция.
  10. Париж, Франция.
  11. Лион, Франция.
  12. Ницца, Франция.
  13. Мальмё, Швеция.
  14. Манчестер, Великобритания.
  15. Афины, Греция.
  16. Лондон, Великобритания.
  17. Одесса, Украина.
  18. Брюссель, Бельгия.
  19. Амадора, Португалия.
  20. Днепр, Украина.
Следует добавить, что также в рейтинг вошли еще три украинских города, однако они занимают более низкие позиции.
В частности, Харьков находится на 42-м месте, Киев — на 51, а на 79-м — Львов.
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Отметим, что международный проект Numbeo ежегодно составляет рейтинг качества жизни среди стран.
Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и доход, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в пути на работу.
Напомним, Киев оказался на 125 месте среди 141 европейского города по уровню стоимости жизни. Остальные города, где жить дешевле, расположены только в Украине и россии.
По данным сайта Numbeo, средняя зарплата в Киеве составляет 23 300 гривен после налогообложения. А расходы на одного человека составляют 21 тысячу гривен без аренды.
Аренда однокомнатной квартиры обойдется еще в 14 тысяч.

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По материалам:
Фокус
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