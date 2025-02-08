Два украинских города попали в двадцатку самых опасных в Европе — Finance.ua

Два украинских города попали в двадцатку самых опасных в Европе
Два украинских города попали в список 20 самых опасных городов Европы. Всего в рейтинге пять украинских городов.
Об этом свидетельствует индекс преступности по городам, опубликованный международным проектом Numbeo.
Какие украинские города попали в ТОП-20
В частности, в рейтинг попала Одесса — она заняла 17-е место. Еще один украинский город Днепр оказался на 20 месте.
В общей сложности в пятерку самых опасных городов входит британский город Брэдфорд, французский Марсель, Ковентри и Бирмингем (Великобритания), а пятерку замыкает итальянский город Неаполь.
На последнем месте рейтинга Гаага (Нидерланды) — она занимает 149-е место.
Топ-20 самых опасных городов Европы
- Брэдфорд, Великобритания.
- Марсель, Франция.
- Ковентри, Великобритания.
- Бирмингем, Великобритания.
- Неаполь, Италия.
- Льеж, Бельгия.
- Монпелье, Франция.
- Гренобль, Франция.
- Нант, Франция.
- Париж, Франция.
- Лион, Франция.
- Ницца, Франция.
- Мальмё, Швеция.
- Манчестер, Великобритания.
- Афины, Греция.
- Лондон, Великобритания.
- Одесса, Украина.
- Брюссель, Бельгия.
- Амадора, Португалия.
- Днепр, Украина.
Следует добавить, что также в рейтинг вошли еще три украинских города, однако они занимают более низкие позиции.
В частности, Харьков находится на 42-м месте, Киев — на 51, а на 79-м — Львов.
Отметим, что международный проект Numbeo ежегодно составляет рейтинг качества жизни среди стран.
Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и доход, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в пути на работу.
Напомним, Киев оказался на 125 месте среди 141 европейского города по уровню стоимости жизни. Остальные города, где жить дешевле, расположены только в Украине и россии.
По данным сайта Numbeo, средняя зарплата в Киеве составляет 23 300 гривен после налогообложения. А расходы на одного человека составляют 21 тысячу гривен без аренды.
Аренда однокомнатной квартиры обойдется еще в 14 тысяч.
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