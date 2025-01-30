ТОП-4 города Европы со средневековой архитектурой и без толп (фото) — Finance.ua
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ТОП-4 города Европы со средневековой архитектурой и без толп (фото)

Мир
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Эксперты назвали 4 туристических направления со средневековыми жемчужинами, которые выглядят особенно красиво весной. Об этом говорится в статье traveloffpath.

Гданьск, Польша

ТОП-4 города Европы со средневековой архитектурой и без толп (фото)
Гданьск, расположенный в Польше на побережье Балтийского моря, — это портовый город, известный своими фасадами в стиле северного маньеризма, украшенными изысканными мотивами, монументальным собором из красного кирпича и богатой историей.
Весна — идеальное время для прогулки на лодке по Мотлаве (река, протекающая в Гданьске), вплоть до Вестерплатте, где официально началась Вторая мировая война, всего с $27,42 на человека.

Руан, Франция

ТОП-4 города Европы со средневековой архитектурой и без толп (фото)
Всего в часе езды к северу от Парижа находится Руан. Добраться сюда легко благодаря большому количеству поездов в течение дня. Там фахверковые здания любых цветов и высокий готический собор, не уступающий всемирно известному миланскому Дуомо.

Брно, Чехия

ТОП-4 города Европы со средневековой архитектурой и без толп (фото)
Если говорить о Праге — городе, переполненном туристами, то следует исследовать Брно. Это второй по величине город в Чешской Республике, здесь величественный исторический центр, наполненный достопримечательностями средневековья и эпохи Возрождения.
Расположенный под городом Оссуарий Святого Иакова является ответом Брно парижским катакомбам, в котором хранятся тщательно упорядоченные останки более 50 тыс. человек в месте, похожем на лабиринт.

Вильнюс, Литва

ТОП-4 города Европы со средневековой архитектурой и без толп (фото)
Столица небольшой балтийской страны Литвы, Вильнюс — это спокойный город среднего размера, который выглядит почти так, словно его вырезали из детской книжки: между красным фортом на холме, мощеными улицами и множеством церквей в стиле барокко.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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