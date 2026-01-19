Dragon Capital в 2025 году инвестировал в Украину почти $100 млн — Фиала Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Ведущая украинская инвестиционная компания Dragon Capital в 2025 году осуществила инвестиции примерно на $100 млн, но не все из них успела завершить.

Об этом сообщил основатель Dragon Capital Томаш Фиала.

«Мы приблизились в прошлом году по уровню новых инвестиций почти к довоенному уровню, когда было более $100 млн», — сказал он в ходе дискуссии Центра экономической стратегии в пятницу, посвященной главным трендам года украинской экономики.

Фиала отметил, что в первые два года войны задачей было сохранение бизнеса, его возобновление после падения в 2022 году и окончание всех капитальных инвестиций, начатых в начале войны.

«Ну, а последние два года — это уже о расширении бизнеса. Уже нельзя ждать с принятием решений „на после войны“, уже занимает много времени, чтобы ждать после войны», — пояснил глава Dragon Capital.

«А в этом году планируем еще больше сделать», — подчеркнул он.

Фиала отметил, что планы на рост связаны с созданием двух фондов прямых инвестиций — Rebuild Ukraine Fund (REBUF) и Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I (совместно с британской Amber Infrastructure), над которым компания активно работала последние 1.5 года. Целевые объемы этих фондов соответственно $250 млн и $350 млн, и вклад Dragon Capital в каждый из них составляет по $20 млн.

Глава компании уточнил, что первое закрытие REBUF объемом $102,5 млн произошло в пятницу, в то время как объявление о первом значительном объеме закрытия Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I ожидается на следующей неделе.

Фиала добавил, что Dragon Capital вместе с Amber Infrastructure был избран победителем конкурса по управлению EU Flagship Fund for Reconstruction of Ukraine заявленным объемом EUR220 млн среди 12 претендентов, из которых 4 прошли в финал.

По его словам, Dragon Capital готов вложить в этот фонд EUR40 млн собственных средств, а другими инвесторами, как и в двух предыдущих фондах, выступают по пять европейских IFI (International Financial Institutions) и DFI (Development Financial Institutions).

«Сейчас мы находимся в процессе Due Diligence… Планируем начать его инвестировать в середине следующего года», — сообщил Фиала. Он подчеркнул, что ни один из этих фондов не имеет ограничения на инвестиции в физические активы.

Относительно вызовов, с которыми сталкивались бизнесы Dragon Capital в 2025 году, глава компании отметил, что большой разницы с предыдущими годами не произошло, на первом месте остаются риски безопасности.

