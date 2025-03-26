Dragon Capital планирует инвестировать $100 млн в Украину в 2025 году — Finance.ua
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Dragon Capital планирует инвестировать $100 млн в Украину в 2025 году

Фондовый рынок
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Dragon Capital планирует инвестировать $100 млн в Украину в 2025 году
Dragon Capital планирует инвестировать $100 млн в Украину в 2025 году
Инвестиционная компания Dragon Capital (Киев), которая с 2015 по 2021 год инвестировала в Украину около $700 млн без учета реинвестиций еще в несколько сотен миллионов, планирует инвестировать $100 млн в 2025 году благодаря улучшению макроэкономической прогнозируемости и роста экономики.
Об этом передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».
«В середине прошлого года мы начали рассматривать новые инвестиции. В этом году мы планируем сделать около $100 млн новых инвестиций», — сказал владелец и CEO Томаш Фиала на организованной аналитическим центром «We Build Ukraine» в Киеве во вторник конференции «Логистика как драйвер экономического роста».
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Бизнесмен добавил, что в основном это будет профинансировано за счет собственных денег и акционерного капитала соинвесторов, тогда как меньшая часть, «может, где-то до четвертой части», будут взяты в долг.
Он уточнил, что из $700 млн инвестиций в 2015—2021 гг. доля долгового финансирования составляла около трети — до $250 млн, из которых 80% уже погашены, но была еще и значительная часть частных западных инвесторов — европейских или американских.
«Мы действительно считаем, что 2025 год — это первый год во время войны, когда у нас гораздо лучшая макроэкономическая прогнозируемость. Мы (Украина. — Ред.) полностью получили комитменты на финансирование нашего бюджетного дефицита на весь 2025-й год и почти на весь 2026-й год», — объяснил Фиала готовность возобновлять инвестиции.
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Он напомнил, что с учетом финансирования Украины на $50 млрд по инструменту ERA за счет замороженных российских активов общее подтвержденное финансирование страны составляет $56 млрд против потребности в финансировании дефицита бюджета-2025 $40 млрд.
«Это если перемирия не будет, но если это произойдет, то нужно почти на $10 миллиардов меньше денег», — считает владелец Dragon Capital.
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Он добавил, что с учетом такой ситуации в 2025 году уже можно прогнозировать достаточно стабильный курс и рост экономики: при продолжении войны — на 3%, а при ее завершении — на 5−7%.
«Не только мы обращаем внимание на переговоры о перемирии. Вы можете посмотреть на такой „барометр“ — это цены украинских еврооблигаций, которые торгуются в Лондоне. Это десятки зарубежных инвесторов, которые оценивают риски Украины. Цены на эти облигации росли последние 2 года, но этот рост ускорился где-то с октября прошлого года», — сказал он.
По его словам, новые инвесторы оценивают украинский риск из-за суверенных евробондов, ориентируясь на доходность на уровне 13−14% годовых — именно под такие проценты они готовы покупать долг украинского правительства.
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Фиала добавил, что корпоративные облигации надежных украинских компаний типа МХП и Кернел инвесторы готовы покупать с доходностью около 10%, а иногда даже 9%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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