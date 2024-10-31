Dragon Capital: альтернативный сценарий на 2025 год (ситуация на валютном рынке, демография) — Finance.ua

Dragon Capital: альтернативный сценарий на 2025 год (ситуация на валютном рынке, демография) Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Dragon Capital: альтернативный сценарий на 2025 год (ситуация на валютном рынке, демография)

Поскольку результаты выборов в США могут оказать существенное влияние на геополитическую расстановку сил, растет вероятность сценария, в котором интенсивность боевых действий существенно снизится или прекратится, по крайней мере, временно.

Об этом пишет Dragon Capital в своем прогнозе, предоставленном finance.ua.

«Моделирование развития экономики при таком сценарии предполагает, что боевые действия приостановятся в конце 2024 года или начале 2025 года, однако без формального подписания мирового соглашения риск повторной эскалации будет оставаться высоким», — говорится в сообщении компании.

При таких предположениях Украина сможет сократить численность сил обороны и военные расходы, однако о возврате к довоенным показателям речь не идет, ведь страна будет вынуждена поддерживать высокую боевую готовность и аккумулировать оружие в случае повторной эскалации.

Опыт других стран

Опираясь на опыт других стран, функционирующих в условиях угрозы военного вторжения, таких как Израиль и Тайвань, оценивается, что численность сил обороны может снизиться примерно до 700 тыс. человек или 2,2% от населения.

А расходы на оборону сократится почти в два раза по сравнению с базовым сценарием до $30 млрд или 15% от ВВП.

В то же время благодаря пакету ERA правительство не будет иметь существенных финансовых ограничений и сможет увеличить невоенные расходы, в том числе социальные и капитальные. Однако рост невоенных расходов в 2025 году будет умеренным, частично из-за ограниченной способности внедрять крупные проекты восстановления в течение короткого срока, частично из-за требований МВФ, который будет настаивать на взвешенной фискальной политике.

О дефиците бюджета

Таким образом, мы оцениваем, что дефицит бюджета в альтернативном сценарии сократится до 12−15% ВВП ($25−30 млрд), а показатель долга/ВВП снизится до 85−88%.

«Мы считаем, что темпы роста экономики могут ускориться на 5−7% г/г в 2025 году, в первую очередь за счет улучшения потребительских настроений, частичного возвращения вынужденных мигрантов и активизации инвестиций, тогда как возобновление экспорта будет незначительным из-за потери производительных активов (в первую очередь в металлургии и с/х)» — отметили в Dragon Capital.

Демографическая структура

Опираясь на результаты последних опросов, мы оцениваем, что 1,0−1,4 млн вынужденных переселенцев могут вернуться в Украину в 2025 году при условии затухания боевых действий и прекращения ракетно/дроновых атак.

Однако, учитывая демографическую структуру вынужденных переселенцев за рубежом, только 0,3−0,4 млн станут участниками рынка труда.

Дефицит рабочей силы останется существенным и вместе с фактическим сворачиванием фискального стимула будет ограничивать темпы экономического восстановления.

Ситуация на валютном рынке

Из-за утраченных экспортных мощностей и высокой потребности в импорте внешнеторговый дефицит останется высоким, но ситуация на валютном рынке улучшится благодаря уменьшению расходов вынужденных переселенцев за рубежом и оттоку капитала по другим каналам.

Сохранение макроэкономической стабильности и снижение инфляции, вероятно, останутся основными приоритетами НБУ.

Поскольку более быстрое экономическое восстановление будет сопровождаться более высокой инфляцией по сравнению с базовым сценарием, Нацбанк будет поддерживать более жесткое состояние монетарной политики, в первую очередь через канал процентной ставки.

«Однако контролируемое ослабление гривны, вероятно, продолжится, а его темпы будут зависеть от динамики оттока капитала. В любом случае НБУ будет иметь достаточно ресурсов, чтобы не допустить резких изменений валютного курса», — отметили в прогнозе.

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