Dragon Capital приобрела торговый центр «Караван» в Киеве — Finance.ua

Dragon Capital приобрела торговый центр «Караван» в Киеве Сегодня 17:35 — Фондовый рынок

Компания DC Kyiv Outlet, входящая в состав группы Dragon Capital (владелец издания «Украинская правда»), завершила приобретение 100% уставного капитала ООО «Трейд Солюшнс», владеющей торговым центром «Караван Outlet» в Киеве.

Об этом говорится в релизе Dragon Capital.

Эта сделка стала частью стратегии Dragon Capital по управлению своим портфелем коммерческой недвижимости.

Caravan Outlet Mall является первым профессиональным торговым центром Киева и остается единственным крупным аутлет-центром в городе, говорится в релизе. Общая площадь объекта составляет 57 321 квадратный метр, из которых арендная площадь охватывает 42 788 квадратных метров.

В торговом центре представлено более 50 международных модных брендов, пятизальный кинотеатр, роллердром, парк развлечений для детей, гипермаркет и фудкорт.

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиал отметил, что группа видит потенциал этого торгового центра. Dragon Capital рассматривает различные стратегии дальнейшего развития центра, учитывая текущие потребности как ритейлеров, так и потребителей.

Условия соглашения остаются конфиденциальными.

Економічна Правда По материалам:

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