Доверяют средства банкам: украинцы увеличили сумму депозитов на 7% — Finance.ua
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Доверяют средства банкам: украинцы увеличили сумму депозитов на 7%

Сегодня 12:02Кредит&Депозит
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Нацбанк опубликовал оперативные данные по кредитным портфелям за первый квартал 2022 года. Несмотря на военное положение, украинцы чаще стали доверять свои средства банкам: доля депозитов физических лиц возросла, а вклады компаний уменьшились. Общая сумма кредитного портфеля почти не изменилась.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные НБУ.
В апреле общий объем депозитных средств увеличился на 41,5 млрд грн и составляет 1,5 трлн. Это всего лишь на 6 млрд грн больше, чем было в начале 2022 года.
Доверяют средства банкам: украинцы увеличили сумму депозитов на 7%
В основном рост депозитов происходит за счет средств физических лиц — в апреле сумма средств на счетах почти на 50 млрд грн больше, чем в начале года. Депозиты граждан растут в гривне, долларовые счета незначительно снизились.

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Корпоративный сегмент смог за апрель нарастить почти 37 млрд — до 719 млрд грн. Однако это почти на 50 млрд грн меньше по сравнению с началом года,
Таким образом, во время военных действий граждане все больше доверяют хранение собственных средств банкам, ведь хранить их дома становится все более опасно.

Справка Finance.ua:

  • на данный момент основная причина низкой ставки по депозитам — сокращение объемов нового кредитования;
  • банкиры и финансисты прогнозируют рост ставок по розничным депозитам, но произойдет это не ранее второй половины лета.
  • в Украине депозит — второе по популярности средство инвестирования после доллара «под матрасом». Этот инструмент достаточно прост, понятен и доступен, поэтому многие украинцы выбирают именно его. О том, что происходит с депозитами в Украине — читайте здесь.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам: Finance.ua
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