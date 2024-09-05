«Дорожная» реформа привела к росту стоимости строительства дорог на 30% — Finance.ua
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«Дорожная» реформа привела к росту стоимости строительства дорог на 30%

Казна и Политика
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После реформы дорожного строительства Министерством инфраструктуры и внедрения расчетов укрупненных показателей стоимости (УПС) дорожное строительство подорожало на 30%. Об этом сообщила глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.
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По словам Главы Госаудитслужбы, начатая реформа, которую сейчас реализует Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, неэффективна и непрозрачна с точки зрения системы государственного финансового контроля.
В укрупненных показателях стоимости объединяются несколько видов работ, указывается обобщенное название и определяется общая сумма за объем выполненной работы. Однако не расшифровывается, какой техникой она выполняется, какое количество и какой именно материал использован. Во время проведения проверок заказчики и подрядчики не предоставляют подтверждающих документов относительно технологии фактически выполненных работ, количества и стоимости применяемых строительных материалов, фактического количества работников и времени их работы", — рассказала она.
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Кроме того, как отмечает Алла Басалаева, по системам укрупненных показателей стоимости (УПС) органы госфинконтроля ограничены в выполнении своих функций. Ведь при строительстве озвучивается только общая сумма за выполнение работы.
«На что пойдут деньги — не детализируется. Ведь это относится к коммерческой тайне… В то же время „коммерческая тайна“ закрывает аудиторам доступ к проверке любых документов», — отмечает Глава Госаудитслужбы.
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В Агентстве восстановления не отрицают, что формат укрупненных показателей стоимости — несовершенный. Поэтому по инициативе Госаудитслужбы была создана Рабочая группа, которая должна модернизировать, усовершенствовать систему УПС и сделать ее прозрачной.
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По материалам:
Комерсант Український
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