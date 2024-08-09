Киев возвращается к идее ИИ-регулирования на дорогах — Finance.ua

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Киев возвращается к идее ИИ-регулирования на дорогах

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Киев возвращается к идее ИИ-регулирования на дорогах
Киев возвращается к идее ИИ-регулирования на дорогах
В 2021 году Киев планировал ввести интеллектуальную транспортную систему (ИТС) на основе искусственного интеллекта, которая должна уменьшить пробки, помочь избегать аварий и сбалансировать трафик. Из-за сложностей в 2022 году эти планы были отложены, но сейчас проект снова в приоритете.
Об этом в интервью Mind сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич.
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Глава «Умного Киева» рассказал, что город активно работает над модернизацией перекрестков в сотрудничестве с центром организации дорожного движения.
«Прорабатываем, каким образом и какие перекрестки начнем модернизировать. Сначала нужно заменить оборудование. На светофорах есть еще старые контроллеры, которые не интегрируются с современными системами управления трафиком», — отметил он.
Это необходимо для того, чтобы центральная система управления могла давать указания всем светофорам, какой цвет включать, на какое время и когда выключать.
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Это позволит пропускать в первую очередь пассажирские автобусы и троллейбусы. Также можно будет менять автопотоки в зависимости от ремонтных работ и т. д.", — объяснил руководитель.
При этом искусственный интеллект должен играть ключевую роль в быстром реагировании на чрезвычайные ситуации.
«Например, произошло ДТП — ИИ быстро перестраивает маршруты транспорта», — добавил он.
Однако для полноценного запуска ИИ необходимы новое оборудование, программное обеспечение, математическая модель и обучение ИИ. «На последний этап может уйти где-то три-четыре года», — заметил глава.

Расходы на дороги в Украине: сколько и когда

По материалам:
Mind
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