Киев возвращается к идее ИИ-регулирования на дорогах — Finance.ua

Киев возвращается к идее ИИ-регулирования на дорогах Сегодня 19:47

Киев возвращается к идее ИИ-регулирования на дорогах

В 2021 году Киев планировал ввести интеллектуальную транспортную систему (ИТС) на основе искусственного интеллекта, которая должна уменьшить пробки, помочь избегать аварий и сбалансировать трафик. Из-за сложностей в 2022 году эти планы были отложены, но сейчас проект снова в приоритете.

Об этом в интервью Mind сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич.

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Глава «Умного Киева» рассказал, что город активно работает над модернизацией перекрестков в сотрудничестве с центром организации дорожного движения.

«Прорабатываем, каким образом и какие перекрестки начнем модернизировать. Сначала нужно заменить оборудование. На светофорах есть еще старые контроллеры, которые не интегрируются с современными системами управления трафиком», — отметил он.

Это необходимо для того, чтобы центральная система управления могла давать указания всем светофорам, какой цвет включать, на какое время и когда выключать.

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Это позволит пропускать в первую очередь пассажирские автобусы и троллейбусы. Также можно будет менять автопотоки в зависимости от ремонтных работ и т. д. ", — объяснил руководитель.

При этом искусственный интеллект должен играть ключевую роль в быстром реагировании на чрезвычайные ситуации.

«Например, произошло ДТП — ИИ быстро перестраивает маршруты транспорта», — добавил он.

Однако для полноценного запуска ИИ необходимы новое оборудование, программное обеспечение, математическая модель и обучение ИИ. «На последний этап может уйти где-то три-четыре года», — заметил глава.

Mind По материалам:

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