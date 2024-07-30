Кличко сообщил, когда будет готов новый участок Окружной дороги в Киеве — Finance.ua

Кличко сообщил, когда будет готов новый участок Окружной дороги в Киеве Сегодня 09:10 — Казна и Политика

Кличко сообщил, когда будет готов новый участок Окружной дороги в Киеве

Мэр Киева проверил , как идет ремонт дороги на участке Большой Окружной — от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое.

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Ее протяженность свыше 1,5 км. Работы здесь начались в сентябре 2023 года.

«Дорожники уже завершили настройку сети дождевой канализации. Для увеличения износостойкости и срока эксплуатации дорожного покрытия устроили щебеночное основание, на которое выделяют три слоя асфальта. Капремонт рассматривается с учетом принципов безбарьерности. Соответственно, на пешеходных переходах снизят бордюры и обустраивают тактильную плитку. А на перекрестке ул. Григоровича-Барского с Окружной дорогой переоборудовали подземный пешеходный переход пандусами», — сказал он.

Движение по большому обновленному участку откроют в конце лета. Благоустройство на объекте будет завершено в сентябре.

«Большая окружная — одна из важных артерий. Часть ее участков находилась не на балансе столицы — и долго их не ремонтировали. Получив их на баланс, город начал постепенно обновлять эту магистраль» — резюмировал он.

с 1 августа стоимость цифровой транспортной карты Киева составит 50 грн. Об этом Напомним,Об этом сообщила пресс-служба КГГА, ссылаясь на главный информационно-вычислительный центр. При этом виртуальная транспортная карта все равно будет на 50% дешевле пластиковой, которая подорожала в апреле до 75 грн.

Справка Finance.ua:

В КГГА рассказали, сколько киевлянам будет стоить электроэнергия из альтернативных источников.

В украинских городах повышается стоимость проезда в городском транспорте. Цены уже выросли в Виннице и Ивано-Франковске. Некоторые города планируют повысить тарифы в ближайшие месяцы.

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