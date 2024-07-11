Подорожает ли стоимость проезда в Киеве: ответ КГГА — Finance.ua

Подорожает ли стоимость проезда в Киеве: ответ КГГА Сегодня 14:28 — Личные финансы

Подорожает ли стоимость проезда в Киеве: ответ КГГА, www.village.com.ua

В украинских городах повышается стоимость проезда в городском транспорте. Цены уже выросли в Виннице и Ивано-Франковске. Некоторые города планируют повысить тарифы в ближайшие месяцы.

Планируют ли увеличить тарифы за проезд в городском коммунальном транспорте, в комментарии РБК-Украина ответили в КГГА.

Повысят ли цены за проезд в Киеве

Пока повышать стоимость проезда в городском транспорте не планируют, отмечают в ответ на запрос РБК-Украина в киевской городской государственной администрации.

«Относительно вопроса повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте города Киева в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что в настоящее время вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева не рассматривается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем с 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте Киева платный. Бесплатно и с частичной оплатой школьники могут ездить в транспорте во время учебного года. В то же время школьники могут купить проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в ​​75% - через приложение Киев Цифровой или терминал самообслуживания.

Сколько стоит проезд в Киеве, и как сэкономить деньги

Сейчас стоимость проезда в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере Киева составляет 8 грн, в городской электричке — 15 грн. Проезд в маршрутках в черте города стоит 12−15 грн.

Сэкономить на проезде в коммунальном транспорте Киева можно, пополняя транспортную карту: чем больше поездок покупаете, тем ниже стоимость разового использования карты. К примеру, при покупке 10 поездок можно сэкономить 3 грн, а при покупке 50 поездок — 75 грн.

Цена за саму транспортную карточку составляет 75 грн — ее стоимость увеличили с 1 апреля этого года. Кроме того, проездной на городской транспорт в Киеве можно купить на весь месяц или на половину, на один вид транспорта или несколько.

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