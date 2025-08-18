Дополнительные расходы в 1,37 млрд грн: минимальный оклад судьи хотят поднять до 90 тысяч грн — Finance.ua

Дополнительные расходы в 1,37 млрд грн: минимальный оклад судьи хотят поднять до 90 тысяч грн
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий существенное повышение минимального должностного оклада для судей местных судов — с нынешних 57 тысяч до 90 220 гривен.
Инициатором выступил председатель Комитета по правовой политике Денис Маслов, который предлагает закрепить новую формулу оплаты труда через так называемую «орудную величину», пишет fbc.biz.ua.
Согласно документу Кабинет Министров должен установить ее на уровне не менее 3470 гривен, что автоматически поднимет базовый оклад судьи до 26 таких единиц.
Законопроект № 13467−1 уже получил поддержку профильного комитета и рекомендован к принятию в первом чтении.
По предварительным расчетам, реализация этой инициативы в 2026 году потребует дополнительных расходов в размере 1,37 млрд гривен.
Источник финансирования
Предлагается сделать судебный сбор, что может вызвать дискуссии по поводу нагрузки на граждан и бизнес.
В то же время, эксперты предостерегают: без четкого закрепления орудной величины в государственном бюджете повышение может остаться только на бумаге.
Справка Finance.ua:
- В 2024 году в Украине пенсии судей превысили 106 тысяч гривен. При этом отдельные представители судебной системы получают более 200 тысяч гривен в месяц. К примеру, согласно декларациям, судья Верховного суда в отставке Богдан Пошва получает пенсию в размере 262 тысячи гривен.
- Как свидетельствуют данные министра финансов, зарплаты чиновников продолжают расти. В июне средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 59,6 тысяч гривен. Если сравнить с 2024 годом, то она увеличилась на 9,2% - было 54 тыс.
