Более 100 тыс. грн: названа пенсия судей в Украине — Finance.ua

Более 100 тыс. грн: названа пенсия судей в Украине Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Более 100 тыс. грн: названа пенсия судей в Украине

По словам главы Пенсионного фонда Львовской области Галины Недзельской, 145 судей-пенсионеров в регионе находятся на пожизненном денежном содержании.

Во Львовской области судьи-пенсионеры в среднем получают 112 тысяч гривен в месяц.

Об этом сказала начальник Пенсионного фонда Львовской области Галина Недзельская в эфире программы Go о на YouTube канале Первый Западный.

Галина Недзельская отметила, что сегодня на учете состоят 145 человек, которым положено пожизненное денежное содержание. Речь идет о судьях, средний размер пенсий которых составляет 112 000 гривен в месяц.

Всего на 1 января во Львовской области насчитывается 671 тысяча пенсионеров. На пенсионные выплаты в регионе уходит 3,6 миллиарда гривен в месяц.

Средняя пенсия по области — 5303 гривны общая. У гражданских пенсионеров средняя пенсия 4830 гривен, а у военных — 13 300 гривен.

Более 50% пенсионеров получают деньги на карту, а около 47% ходят на почту. По словам Галины Недзельской, это связано с географическим положением Львовской области. В некоторых горных населенных пунктах людям негде снять деньги с карты.

Напомним, сейчас максимальная пенсионная выплата составляет 23 610 гривен. Согласно текущему законодательству, максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан. Исключение составляют только специальные надбавки для отдельных категорий граждан: научных деятелей, депутатов, работников местного самоуправления и госслужащих.

Так, в 2024 году в Украине пенсии судей превысили 106 тысяч гривен. При этом отдельные представители судебной системы получают более 200 тысяч гривен в месяц. К примеру, согласно декларациям, судья Верховного суда в отставке Богдан Пошва получает пенсию в размере 262 тысяч гривен.

Фокус По материалам:

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