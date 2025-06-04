Рада приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании деклараций добродетели судей — Finance.ua
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Рада приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании деклараций добродетели судей

Казна и Политика
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Рада приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании деклараций добродетели судей
Рада приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании деклараций добродетели судей
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект (№ 13165−2) о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы по усовершенствованию деклараций добродетели судей и родственных связей судьи.
Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
«258 нардепов поддержали за основу законопроект по усовершенствованию процедур подачи и проверки деклараций добродетели судей», — написала она в телеграм-канале.
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По словам Геращенко, законопроект предлагает, в частности, объединить декларации добродетели судьи и декларации родственных связей судьи в один документ — декларацию добродетели и родственных связей судьи, а также урегулировать порядок проведения проверки декларации. Согласно законопроекту, Высшая квалификационная комиссия судей будет иметь полномочия самостоятельно устанавливать приоритет при проверке деклараций судей.
«Снова красивое название и совершенно другое содержание… Это о ручном управлении судами и возможности использовать проверку деклараций как кнут и пряник за „правильные“ судебные решения», — пояснила Геращенко.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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