В Украине готовят новые правила проверки судей — Finance.ua

В Украине готовят новые правила проверки судей Сегодня 21:13 — Казна и Политика

В Украине готовят новые правила проверки судей

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Кабмин согласовал законопроект, который меняет подход к проверке добропорядочности судей. Это один из шагов в рамках евроинтеграции Украины.

Что предусматривается

Объединяют две декларации — о добропорядочности и родстве — в одну.

Определить четкие сроки проверки и расширить основания для ее проведения.

Высшая квалификационная комиссия судей может официально запрашивать информацию в других учреждениях и лицах, и они будут обязаны ее предоставить.

В течение 2 лет проверять все судей Верховного Суда и высших специализированных судей.

Далее этот законопроект должен быть внесен в парламент на рассмотрение.

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