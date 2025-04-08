В Украине готовят новые правила проверки судей — Finance.ua

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В Украине готовят новые правила проверки судей

Казна и Политика
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В Украине готовят новые правила проверки судей
В Украине готовят новые правила проверки судей
Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Кабмин согласовал законопроект, который меняет подход к проверке добропорядочности судей. Это один из шагов в рамках евроинтеграции Украины.

Что предусматривается

  • Объединяют две декларации — о добропорядочности и родстве — в одну.
  • Определить четкие сроки проверки и расширить основания для ее проведения.
  • Высшая квалификационная комиссия судей может официально запрашивать информацию в других учреждениях и лицах, и они будут обязаны ее предоставить.
  • В течение 2 лет проверять все судей Верховного Суда и высших специализированных судей.
Далее этот законопроект должен быть внесен в парламент на рассмотрение.
По материалам:
Finance.ua
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