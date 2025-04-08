В Украине готовят новые правила проверки судей — Finance.ua

В Украине готовят новые правила проверки судей
Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Кабмин согласовал законопроект, который меняет подход к проверке добропорядочности судей. Это один из шагов в рамках евроинтеграции Украины.
Что предусматривается
- Объединяют две декларации — о добропорядочности и родстве — в одну.
- Определить четкие сроки проверки и расширить основания для ее проведения.
- Высшая квалификационная комиссия судей может официально запрашивать информацию в других учреждениях и лицах, и они будут обязаны ее предоставить.
- В течение 2 лет проверять все судей Верховного Суда и высших специализированных судей.
Далее этот законопроект должен быть внесен в парламент на рассмотрение.
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