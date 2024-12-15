Должник не возвращает деньги, а расписки нет: что делать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Должник не возвращает деньги, а расписки нет: что делать

Личные финансы
77
Должник не возвращает деньги, а расписки нет: что делать
Должник не возвращает деньги, а расписки нет: что делать, Фото: freepik
Часто украинцы дают взаймы знакомым без расписки, а просто скрепив соглашение на словах. Однако иногда это может обернуться ситуацией, когда заемные средства не возвращают, а документов, подтверждающих долг, нет.
О том, что делать тем, кто дал деньги в долг без расписки, рассказывает «Новости. Live».

Как вернуть долг

Договор займа и долговая расписка — ключевые документы, которые обеспечивают юридическую основу возврата заемных средств. Если их нет, то необходимо применять другие методы.
Читайте также
Юрист Елена Николаенко предложила несколько способов, как вернуть долг без письменных подтверждений:
  • устная договоренность. Попытайтесь поговорить с должником, выяснить причины неуплаты и сообща найти решение;
  • свидетели и доказательства. Если при заключении соглашения были свидетели или другие подтверждения (переписка, голосовые сообщения), они могут помочь доказать факт займа;
  • правовые действия. В случае отказа должника можно обратиться в полицию или подать в суд.

Как вернуть долг через суд

Если мирного решения достичь не удалось, следующим шагом может стать судебный процесс.
Читайте также
Это может быть сложно, поэтому важно обратиться к опытному адвокату, который сможет отстоять интересы истца и доказать наличие долга.
Важно собрать все доказательства, что конкретный человек задолжал вам деньги. В частности:
  • переписка между сторонами;
  • голосовые сообщения и записанные разговоры;
  • свидетельские показания;
  • банковские квитанции о переводе средств на счет или карту;
  • обращения в полицию и т. д.
На основе собранных доказательств адвокат подготовит исковое заявление в суд. Даже на этапе юридического консультирования и сбора доказательств можно вернуть средства, выбирая менее радикальные методы.
Читайте также
Часто должники не готовы к судебному процессу, поэтому готовы выплатить всю сумму во избежание ответственности.
Однако следует отметить, что в некоторых случаях даже решение суда не гарантирует успеха. Должник может не иметь средств на счете, дохода или имущества для конфискации, что затрудняет исполнение судебного решения.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.