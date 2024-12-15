Должник не возвращает деньги, а расписки нет: что делать — Finance.ua

Должник не возвращает деньги, а расписки нет: что делать
Часто украинцы дают взаймы знакомым без расписки, а просто скрепив соглашение на словах. Однако иногда это может обернуться ситуацией, когда заемные средства не возвращают, а документов, подтверждающих долг, нет.
О том, что делать тем, кто дал деньги в долг без расписки, рассказывает «Новости. Live».
Как вернуть долг
Договор займа и долговая расписка — ключевые документы, которые обеспечивают юридическую основу возврата заемных средств. Если их нет, то необходимо применять другие методы.
Юрист Елена Николаенко предложила несколько способов, как вернуть долг без письменных подтверждений:
- устная договоренность. Попытайтесь поговорить с должником, выяснить причины неуплаты и сообща найти решение;
- свидетели и доказательства. Если при заключении соглашения были свидетели или другие подтверждения (переписка, голосовые сообщения), они могут помочь доказать факт займа;
- правовые действия. В случае отказа должника можно обратиться в полицию или подать в суд.
Как вернуть долг через суд
Если мирного решения достичь не удалось, следующим шагом может стать судебный процесс.
Это может быть сложно, поэтому важно обратиться к опытному адвокату, который сможет отстоять интересы истца и доказать наличие долга.
Важно собрать все доказательства, что конкретный человек задолжал вам деньги. В частности:
- переписка между сторонами;
- голосовые сообщения и записанные разговоры;
- свидетельские показания;
- банковские квитанции о переводе средств на счет или карту;
- обращения в полицию
и т. д.
На основе собранных доказательств адвокат подготовит исковое заявление в суд. Даже на этапе юридического консультирования и сбора доказательств можно вернуть средства, выбирая менее радикальные методы.
Часто должники не готовы к судебному процессу, поэтому готовы выплатить всю сумму во избежание ответственности.
Однако следует отметить, что в некоторых случаях даже решение суда не гарантирует успеха. Должник может не иметь средств на счете, дохода или имущества для конфискации, что затрудняет исполнение судебного решения.
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