Должник не возвращает деньги, а расписки нет: что делать — Finance.ua

Должник не возвращает деньги, а расписки нет: что делать Сегодня 12:14 — Личные финансы

Должник не возвращает деньги, а расписки нет: что делать, Фото: freepik

Часто украинцы дают взаймы знакомым без расписки, а просто скрепив соглашение на словах. Однако иногда это может обернуться ситуацией, когда заемные средства не возвращают, а документов, подтверждающих долг, нет.

О том, что делать тем, кто дал деньги в долг без расписки, рассказывает «Новости. Live».

Как вернуть долг

Договор займа и долговая расписка — ключевые документы, которые обеспечивают юридическую основу возврата заемных средств. Если их нет, то необходимо применять другие методы.

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Юрист Елена Николаенко предложила несколько способов, как вернуть долг без письменных подтверждений:

устная договоренность. Попытайтесь поговорить с должником, выяснить причины неуплаты и сообща найти решение;

Попытайтесь поговорить с должником, выяснить причины неуплаты и сообща найти решение; свидетели и доказательства. Если при заключении соглашения были свидетели или другие подтверждения (переписка, голосовые сообщения), они могут помочь доказать факт займа;

Если при заключении соглашения были свидетели или другие подтверждения (переписка, голосовые сообщения), они могут помочь доказать факт займа; правовые действия. В случае отказа должника можно обратиться в полицию или подать в суд.

Как вернуть долг через суд

Если мирного решения достичь не удалось, следующим шагом может стать судебный процесс.

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Это может быть сложно, поэтому важно обратиться к опытному адвокату, который сможет отстоять интересы истца и доказать наличие долга.

Важно собрать все доказательства, что конкретный человек задолжал вам деньги. В частности:

переписка между сторонами;

голосовые сообщения и записанные разговоры;

свидетельские показания;

банковские квитанции о переводе средств на счет или карту;

обращения в полицию и т. д.

На основе собранных доказательств адвокат подготовит исковое заявление в суд. Даже на этапе юридического консультирования и сбора доказательств можно вернуть средства, выбирая менее радикальные методы.

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Часто должники не готовы к судебному процессу, поэтому готовы выплатить всю сумму во избежание ответственности.

Однако следует отметить, что в некоторых случаях даже решение суда не гарантирует успеха. Должник может не иметь средств на счете, дохода или имущества для конфискации, что затрудняет исполнение судебного решения.

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