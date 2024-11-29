Государственный долг в октябре вырос на 4,35 млрд гривен — Finance.ua

Государственный долг в октябре вырос на 4,35 млрд гривен Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Государственный долг в октябре вырос на 4,35 млрд гривен

В октябре 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 4,35 млрд грн и уменьшилась в долларовом эквиваленте на 0,32 млрд дол.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Так, по состоянию на 31 октября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,41 трлн грн, или 155,37 млрд долл., а именно:

государственный и гарантированный государством внешний долг — 4,58 трлн грн (71,48% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 111,06 млрд долл.;

государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1,83 трлн грн (28,52%), или 44,31 млрд дол.

Как добавил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, государственный долг в гривне вырос на 0,07% (+4,4 млрд грн), в валютном эквиваленте уменьшился на 0,2% (- 0,3 млрд долл.).

«Таким образом, величина государственного долга в октябре практически не изменилась. Увеличение госдолга из-за наращивания размещения ОВГЗ и поступления 6-го транша по программе EFF было компенсировано сокращением государственного долга перед ЕС за счет ослабления курса евро как к доллару США, так и к гривне», — объяснил Гетманцев.

Структура государственного долга (по состоянию на конец октября):

74,1% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 25,9% - долг в гривне (до войны 65,1% на 34,9%);

71,5% - внешний долг, 28,5% - внутренний (до войны 61% и 39% соответственно);

57,7% - внешние официальные ссуды (в т.ч. ЕС — 27,5%), 27,5% - ОВГЗ, 9,8% - еврооблигации (включая гарантированные государством);

5% - другая задолженность.

«В ноябре из-за привлечения внешнего официального финансирования темпы роста государственного долга должны ускориться», — подытожил нардеп.

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