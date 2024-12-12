Задолженность иностранных государств перед россией установила рекорд за 25 лет Сегодня 20:20 — Мир

Кремль продолжает советскую практику многомиллиардных вливаний в лояльные режимы за рубежом, несмотря на дефицит федерального бюджета и сокращение расходов на социальную поддержку граждан и крупные проекты здравоохранения.

Задолженность иностранных государств перед россией установила рекорд с 1999 года — $30,1 млрд, сообщает The Moscow Times со ссылкой на статистику Всемирного банка.

За 2023 год, по данным ВБ, россия выдала займов и кредитов более чем на $2,5 млрд, а также простила и списала обязательства ряду стран. Больше всего кредитов от москвы получил Египет: его долг увеличился на $1,45 млрд.

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$745 млн кремль одолжил Бангладеш, $363 млн — Индии. Кроме того, $41,3 млн получил Узбекистан, $19,9 млн — правительство талибов в Афганистане, 16,9 млн — Никарагуа. Еще около $26 млн в сумме досталось Замбии, Йемену, Шри-Ланке, Эквадору и Судане.

Около $700 млн долга россия простила Сомали, в том числе обязательства, сохранявшиеся еще со времен СССР. Одновременно, по данным Всемирного банка, на $487 млн ​​снизилась задолженность беларуси, которой российский диктатор владимир путин позволил отсрочить платежи по кредитам 2023 года на 2029−34 гг. Кроме того, на $117 млн ​​сократилась задолженность Сербии, на $40 млн — Армении.

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Общий объем новых кредитов в пересчете на рубли по текущему курсу (103,27 рубля, по данным ЦБ на 11 декабря) составил 257 млрд рублей. Это сопоставимо с бюджетом крупного российского региона, такого как Иркутская область (270 млрд рублей), и годовым бюджетом всего нацпроекта «Здравоохранение» (290 млрд рублей).

Кредиты «дружественным» странам кремль выдал, невзирая на дефицит бюджета: в прошлом году он составлял 3,2 трлн рублей, а в этом году, по оценкам Минфина, достигнет 3,3 трлн рублей.

В бюджет будущего года правительство страны-агрессора заложило 1,2 трлн рублей дефицита и сокращение расходов по статье «социальная политика», куда включены расходы на пенсии и пособия гражданам: она сократится с 7,731 трлн рублей до 6,492 трлн.

НВ По материалам:

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