Влияние полномасштабной войны на размер государственного долга Украины (инфографика) — Finance.ua

Влияние полномасштабной войны на размер государственного долга Украины (инфографика) Вчера 19:12 — Казна и Политика

Влияние полномасштабной войны на размер государственного долга Украины (инфографика)

Государственный долг Украины сократился как в гривневом, так и долларовом эквиваленте благодаря реструктуризации еврооблигаций. К концу августа он составил 6,4 трлн гривен (154,7 млрд долларов). По прогнозам Минфина, к концу следующего года долг превысит 8 трлн гривен, но снизится со 100,5% до 97% ВВП.

«Слово и дело» рассказывает , как изменялся размер госдолга в течение полномасштабной войны (в долларах).

В январе и феврале 2022 года государственный и гарантированный государством долг составил 95,4 млрд и 93,3 млрд долларов.

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В марте размер госдолга составил 96,8 млрд и начал расти дальше: апрель — 97,6 млрд (+0,8%), май — 101,4 млрд (+3,9%), июнь — 105,4 млрд (+3,9%).

В июле 2022-го размер госдолга сократился на 8,2% - до 96,8 млрд долларов. В последующие месяцы он снова рос и на конец 2022 года составил 111,4 млрд долларов. Внешний долг составлял 64,1% этой суммы, внутренний — 35,9% (в начале года соотношение было 59,5% и 40,5%).

В прошлом году размер государственного долга сокращался только дважды: в феврале — на 0,4% (116 млрд долларов) и в сентябре — на 0,2% (133,6 млрд).

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По состоянию на январь 2023-го Украина должна была 116,4 млрд долларов (65% внешний долг, 35% - внутренний), к декабрю долг вырос до 145,3 млрд долларов (70% - внешний, 30% - внутренний).

В январе 2024 года размер государственного долга составил 144,9 млрд долларов (-0,3%), в феврале — 143,7 млрд (-0,8%), в марте — 151,1 млрд (+5,1%), в апреле — 151,5 млрд (+0,3%), в мае — 151 млрд (-0,3%), в июне — 152,2 млрд (+0,8%), в июле — 155,4 млрд (+2,1%), в августе — 154,7 млрд (-0,4%).

Справка Finance.ua:

26 стран, где проживает 40% беднейшего населения мира, имеют рекордный уровень долгов, не наблюдавшийся с 2006 года;

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировой долг превысит 100 трлн долл. к концу 2024 года, а к концу десятилетия приблизится к 100% ВВП;



в августе Украина объявила об операции по обмену и запрос на согласие об изменениях в условиях существующих еврооблигаций.



Слово і Діло По материалам:

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