Государственные предприятия имеют наибольшее количество долгов по зарплатам — аналитика Сегодня 21:02 — Личные финансы

Государственные предприятия имеют наибольшее количество долгов по зарплатам — аналитика

Крупнейшие должники по зарплатам в Украине — это государственные предприятия и акционерные общества. На них приходится 62,6% судебных разбирательств по долгам.

Об этом говорится в аналитике Центра Разумкова.

«Наибольшими должниками оказались государственные предприятия и акционерные общества, на их счету более 11 и 9 тысяч судебных производств соответственно, что составляет 33,8% и 28,8% всех долгов», — говорится в исследовании.

Далее следуют общества с ограниченной ответственностью — 4,9 тыс. случаев или 14,2%.

На дочерние и коммунальные предприятия приходится 12,5% и 4,3% всех задолженностей.

«Эти цифры говорят о глубоком кризисе в государственном секторе. Когда принадлежащие государству предприятия не способны выплатить зарплаты своим работникам, это не просто проблема — это сигнал тревоги для всей экономики», — добавили авторы аналитики.

Также отмечается, что, по данным сервиса «Опендатабот», более 34 тыс. долгов по зарплате зарегистрировано в Украине, по состоянию на 6 августа 2024 г. 1872 компаний не выполнили своих обязательств перед сотрудниками.

Особенно критическая ситуация в Сумской обл., где количество таких компаний является наибольшим (5,6 тыс. производств или 16,4% общего количества). У Киева 3,4 тыс. долгов по зарплате (9,8%). Третью позицию имеет Днепропетровщина — 2,2 тыс. или 6,6%. Меньше всего долгов — в Черновицкой обл.

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Примечательно, что в первый год полномасштабной российской агрессии количество новых случаев задолженностей снизилось, но в этом году их уже стало больше на 7,1%, чем за весь 2023 г. Наибольшее количество долгов было зарегистрировано в 2021 г. — 6,3 тыс.

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