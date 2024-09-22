Как пользоваться кредитной картой без риска попасть в долговую ловушку — Finance.ua
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Как пользоваться кредитной картой без риска попасть в долговую ловушку

Личные финансы
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Как пользоваться кредитной картой без риска попасть в долговую ловушку
Как пользоваться кредитной картой без риска попасть в долговую ловушку, Фото: freepik
Кредитные карты могут быть удобным финансовым инструментом, но без надлежащего контроля они способны привести к значительным финансовым трудностям.
Об этом пишет Финкульт.

Как избежать долговых ловушек, используя кредитную карту

Временное погашение долга. Лучший способ избежать накопления долгов — платить полную его сумму ежемесячно, а не минимальный платеж.
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Автоматические платежи. Установите автоматические напоминания или подключите автосписание для погашения долга во избежание просрочок.
Контролируйте ежемесячный лимит. Определите максимально допустимую сумму использования карты, соответствующую вашим доходам, во избежание перерасходов.
Отслеживайте все покупки. Контролируйте все транзакции по кредитной карте и отслеживайте расходы, чтобы не превышать собственные финансовые возможности.
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Избегайте мелких ежедневных покупок. Использование кредитной карты для обычных мелких покупок может быстро накопить большой долг. Когда общая сумма расходов растет незаметно — это может стать долговой ловушкой.
Обратите внимание на процентные ставки и комиссии. Прежде чем использовать кредитную карту, узнайте условия ее обслуживания: процентная ставка, комиссии за снятие наличных, штрафы за просроченные платежи.
Избегайте снятия наличных с кредитной карты, поскольку на такие операции обычно распространяются высокие проценты.
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Не превышайте кредитный лимит. Превышение кредитного лимита не только негативно влияет на вашу кредитную историю, но и может привести к начислению дополнительных комиссий и штрафов.
Не открывайте много кредитных карт одновременно. Наличие нескольких кредитных карт может казаться выгодным из-за дополнительных лимитов, но это также повышает риск формирования долгов.
Чем больше карт, тем труднее контролировать расходы и погашение долга.

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По материалам:
Finance.ua
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