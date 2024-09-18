Готовы ли украинцы брать жилье в кредит: результаты опроса — Finance.ua

Готовы ли украинцы брать жилье в кредит: результаты опроса Сегодня 13:01 — Недвижимость

Готовы ли украинцы брать жилье в кредит: результаты опроса

Почти половина опрошенных украинцев отметили, что пока не планируют покупать жилье. Около 15% хотят приобрести в течение следующего года. Респонденты поделились, планируют ли брать жилье в кредит, или в большинстве своем исключают такой вариант.

Об этом сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на результаты исследования платформы OLX.

Среди недавно купивших недвижимость 69% выбрали квартиры, 21,8% - дома, а 8,4% - «прочее» (склады, дачи или земельные участки).

В опросе приняли участие 811 пользователей платформы OLX в разделе «Недвижимость». Известно, что среди уже купивших жилье 17,6% воспользовались кредитом. Большинство выбрало квартиры, а меньшинство — дома. Основные причины выбора такого выбора:

65% - нехватка собственных средств для полной оплаты;

39,1% - возможность постепенно выплачивать сумму без финансовых потерь для семьи;

13% - желание инвестировать в недвижимость без расходования всех сбережений.

Однако только 8% респондентов точно рассматривают покупку жилья в кредит в будущем. А 36% опрошенных убеждены, что они им не воспользуются.

Дело в том, что украинцы не хотят платить проценты по кредиту, а еще опасаются финансовых рисков и нестабильности рынка. В частности, 23% считают, что нынешние условия кредитования невыгодны, а еще 23% не доверяют кредитам вовсе.

Знают ли украинцы о госпрограмме «єОселя»

Согласно исследованию, 41% респондентов хорошо знают условия программы. Практически такая же часть опрошенных (39%) имеет только общее представление о ней. Еще 14% респондентов слышали о єОселе, но не знают подробностей. Последние 4% - никогда не слышали об этой программе.

В будущем воспользоваться программой єОселя планируют 12% украинцев (29% - просто рассматривают эту возможность, а еще 29% - колеблются, стоит ли).

Напомним, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины Киеве продолжают расти . За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.

Телеканал 24 По материалам:

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