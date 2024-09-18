Готовы ли украинцы брать жилье в кредит: результаты опроса — Finance.ua

Готовы ли украинцы брать жилье в кредит: результаты опроса
Почти половина опрошенных украинцев отметили, что пока не планируют покупать жилье. Около 15% хотят приобрести в течение следующего года. Респонденты поделились, планируют ли брать жилье в кредит, или в большинстве своем исключают такой вариант.
Об этом сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на результаты исследования платформы OLX.
Среди недавно купивших недвижимость 69% выбрали квартиры, 21,8% - дома, а 8,4% - «прочее» (склады, дачи или земельные участки).
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В опросе приняли участие 811 пользователей платформы OLX в разделе «Недвижимость». Известно, что среди уже купивших жилье 17,6% воспользовались кредитом. Большинство выбрало квартиры, а меньшинство — дома. Основные причины выбора такого выбора:
- 65% - нехватка собственных средств для полной оплаты;
- 39,1% - возможность постепенно выплачивать сумму без финансовых потерь для семьи;
- 13% - желание инвестировать в недвижимость без расходования всех сбережений.
Однако только 8% респондентов точно рассматривают покупку жилья в кредит в будущем. А 36% опрошенных убеждены, что они им не воспользуются.
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Дело в том, что украинцы не хотят платить проценты по кредиту, а еще опасаются финансовых рисков и нестабильности рынка. В частности, 23% считают, что нынешние условия кредитования невыгодны, а еще 23% не доверяют кредитам вовсе.
Знают ли украинцы о госпрограмме «єОселя»
Согласно исследованию, 41% респондентов хорошо знают условия программы. Практически такая же часть опрошенных (39%) имеет только общее представление о ней. Еще 14% респондентов слышали о єОселе, но не знают подробностей. Последние 4% - никогда не слышали об этой программе.
В будущем воспользоваться программой єОселя планируют 12% украинцев (29% - просто рассматривают эту возможность, а еще 29% - колеблются, стоит ли).
Напомним, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины Киеве продолжают расти. За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.
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