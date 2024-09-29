Долговая ловушка: украинцы нарастили задолженность по микрокредитам (инфографика) — Finance.ua
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Долговая ловушка: украинцы нарастили задолженность по микрокредитам (инфографика)

Кредит&Депозит
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Долговая ловушка: украинцы нарастили задолженность по микрокредитам (инфографика)
Долговая ловушка: украинцы нарастили задолженность по микрокредитам (инфографика)
По состоянию на 1 июля 2024 года украинцы задолжали микрофинансовым организациям (МФО) свыше 14,5 миллиарда гривен, что на 5,23 миллиарда больше, чем в начале года.
Об этом говорится в исследовании Опендатабот.
Средняя сумма микрозайма выросла в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом и составляет 6 776 гривен.
3 определяется, что из 945 098 кредитных договоров на общую сумму 26,7 млрд грн было заключено за первое полугодие 2024 года. Количество договоров за этот период возросло лишь на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Долговая ловушка: украинцы нарастили задолженность по микрокредитам (инфографика)
Стоит отметить, что 96% микрозаймов в этом году берутся онлайн.
657 тысяч микрокредитных договоров в месяц заключается в этом году. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 1,2 млн. договоров в месяц — в 1,8 раза больше.
Долговая ловушка: украинцы нарастили задолженность по микрокредитам (инфографика)
Средняя сумма кредита выросла в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом — до 6776 грн.
Так, в первом квартале украинцы занимали у МФО, в среднем, 6875 грн, впрочем во втором квартале сумма займа уменьшилась.
Долговая ловушка: украинцы нарастили задолженность по микрокредитам (инфографика)
62% кредитов выдаются на срок от 3 месяцев до года. На краткосрочные займы до месяца приходится всего 17% кредитов. В 8% микрозаймы берутся на 3+ лет.
Долговая ловушка: украинцы нарастили задолженность по микрокредитам (инфографика)
Напомним, банки Украины в июле выдали 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,2 млрд грн. Средний процент на ипотеку вырос.
Во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была противоположной.

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По материалам:
Finance.ua
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