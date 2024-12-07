Сколько средств задолжали украинцы за тепло и горячую воду — Finance.ua

Сколько средств задолжали украинцы за тепло и горячую воду
По состоянию на 1 октября 2024 года задолженность украинцев за тепло и горячую воду составила 28,5 млрд грн. Это на 10% больше, чем в октябре прошлого года, но на 14% меньше, чем в начале 2024 года.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков dixigroup.org.
По сравнению с 2021 годом долг увеличился на 48%. Однако в 2024 году за 9 месяцев наблюдается его уменьшение на 4,5 млрд грн.
Больше всего задолжали в таких регионах:
- Киев: 6,1 млрд грн (1,13 млн абонентов теплоснабжения, 981 тыс. — горячей воды);
- Харьковская область: 7,7 млрд грн (613 тыс. абонентов теплоснабжения, 451 тыс. — горячей воды).
- другие области с долгами более 1 млрд грн: Днепропетровская (3,4 млрд грн), Донецкая (2,1 млрд грн), Запорожская (1,5 млрд грн), Одесская (1,4 млрд грн), Херсонская (1 млрд грн).
В то же время меньше всего задолжали на Западе Украины, в частности в Черновицкой области (38 млн грн) и на Закарпатье (0,1 млн грн).
В 2024 году задолженность частично погашается: уплачено 116,1% от начисленных сумм за неотапливаемый сезон.
Худшие показатели оплаты — в Херсонской (44,9%), Донецкой (68%) и Харьковской (99,6%) областях.
Читайте также
Лучшие показатели — в Закарпатской (141,2%), Черновицкой (140,7%) и Житомирской (138,4%) областях.
Другие долги за коммунальные услуги:
- центральное водоснабжение и водоотвод: 9,1 млрд грн;
- вывоз бытового мусора: 2 млрд грн.
Данные задолженности за газ и электричество не обновляются с 2021 года.
Эти цифры отражают как вызовы, связанные с оплатой коммунальных услуг во время войны, так и постепенное выравнивание платежей в периоды пониженной нагрузки на семейные бюджеты.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью