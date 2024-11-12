Сколько немцы и поляки тратят на коммунальные услуги — Finance.ua

Сколько немцы и поляки тратят на коммунальные услуги 12.11.2024, 21:02 — Энергетика

Сколько немцы и поляки тратят на коммунальные услуги

Общая стоимость коммунальных услуг в Европе существенно выше, чем в Украине. На коммунальные услуги ежемесячно украинские семьи тратят около 3 358 грн (8,05 евро) в месяц — это если жить в трехкомнатной квартире.

Для сравнения средних цен мы взяли такие категории коммунальных услуг, как электроэнергия, отопление, охлаждение, вода и мусор для квартиры, площадью 85 квадратных метров. Общую среднюю стоимость услуг взяли с сайта Numbeo.

Германия

В Германии коммунальные услуги стоят в среднем 300 евро (~13 080 грн) в месяц. В то же время, средняя месячная «чистая» зарплата после уплаты налогов составляет около 2 807 евро (~124 797 грн).

Цены и нормы потребления в разных городах разные. Более того, в одном населенном пункте разные поставщики услуг могут иметь разные тарифы.

Например, в Гамбурге электричество стоит 0,31−0,33 евро за киловатт. Тариф на газ — 0,07 — 0,09 евро за кубометр. Вода — 2,60 — 3,10 евро за один куб. Отопление — 0,08 — 0,10 евро за один квадратный метр общей площади квартиры.

В среднем семья платит 80−100 евро за электроэнергию, 80−120 — за отопление и горячую воду, 35−55 евро — водоснабжение и канализация и еще 18−28 евро — за вывоз мусора. Общая стоимость коммуналки в Гамбурге выходит 213−303 евро или 9,5 — 13,4 тыс. грн.

Польша

Коммуналка в Польше для трехкомнатной квартиры стоит в среднем 240,2 евро (~10 472 грн) в месяц. А средняя месячная «чистая» зарплата составляет около 1356 евро (~60 287 грн).

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Стоимость услуг отличается в больших городах и небольших населенных пунктах. Электричество в среднем по стране стоит 0,16 евро за кВт. Вывоз мусора в многоквартирных домах — 19,57 евро на домохозяйство. Отопление — около 0,46 евро за один квадратный метр общей площади квартиры. Водоснабжение и водоотвод — 2,53 евро за один кубометр. За газ в Польше платят 0,35 евро за кубометр, а также ежемесячную плату в размере 2,07 евро.

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