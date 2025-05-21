Доллар падает на фоне встречи «Большой семерки», — Bloomberg Сегодня 12:24 — Валюта

Доллар падает на фоне встречи «Большой семерки», — Bloomberg

Доллар падает на мировой арене. Трейдеры сосредоточились на встрече «Группы семи» в поисках признаков того, что администрация Трампа стремится к ослаблению американской валюты.

Издание Bloomberg пишет, что индекс Dollar Spot Index упал на 0,4% 21 мая, снижаясь на третий день.

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Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил на прошлой неделе, что будет искать возможность для валютных переговоров с американским коллегой Скоттом Бессентом на фоне спекуляций о том, что администрация президента Дональда Трампа открыта к ослаблению доллара. Южная Корея уже подтвердила, что обсуждала валютные вопросы с США на переговорах в начале этого месяца.

Беспокойство по поводу дефицита бюджета США также оказывает давление на доллар. Законодатели обсуждают пакет мер по снижению налогов. Республиканцы пытаются свести потери доходов к 4,5 триллиона долларов за 10 лет. В нынешнем виде потери будут составлять 3,8 триллиона долларов. Это произошло после того, как на прошлой неделе агентство Moody’s снизило рейтинг долговых обязательств США, сославшись на неспособность остановить тенденцию к увеличению бюджетного дефицита.

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«Рост бюджетных опасений подпитывает совместный рост долгосрочной доходности в США и падение доллара. Это может свидетельствовать о том, что рынок теряет аппетит к финансированию двойного дефицита Америки на фоне переосмысления избыточного веса американских активов неамериканскими инвесторами, которое только начинается», — говорит стратег по валютным операциям Bank of Singapore Ltd Мо Сионг Сим.

УНІАН По материалам:

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