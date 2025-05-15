Евросоюз поддержит НБУ в усилении надзора за небанковскими финучреждениями — Finance.ua
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Евросоюз поддержит НБУ в усилении надзора за небанковскими финучреждениями

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Евросоюз поддержит НБУ в усилении надзора за небанковскими финучреждениями
Евросоюз поддержит НБУ в усилении надзора за небанковскими финучреждениями
Европейский Союз запустил двухлетний проект Twinning почти на 1,5 млн евро, чтобы поддержать Национальный банк Украины во внедрении эффективного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на НБУ.
«Убежден, что живой обмен знаниями и опытом с нашими партнерами из государств-членов ЕС в рамках нового проекта Twinning станет для нас неоценимой поддержкой в ​​этой работе, в частности, для продолжения реформ в небанковском сегменте», — отметил глава НБУ Андрей Пышный на церемонии запуска проекта.
Проект Twinning реализуется при содействии консорциума в составе Комиссии по финансовому надзору Польши (UKNF), Банка Литвы, а также Международного и ибероамериканского фонда административной и государственной политики (FIIAPP) с участием Генерального директората страхования и пенсионных фондов Министерства экономики, торговли и предпринимательства Испании.
В рамках проекта НБУ получит поддержку в развитии риск-ориентированного надзора и внедрении надзорной оценки небанковских финансовых учреждений в соответствии со стандартами ЕС, что будет способствовать стабильности и прозрачности в финансовом секторе.
Представители европейских финансовых регуляторов отметили важность нового проекта Twinning для поддержки реформ в сфере надзора за небанковским финансовым сектором в Украине.
Польский, литовский и испанский регуляторы пообещали передать Украине свой практический опыт в сфере надзора, разработки финансовых стандартов ЕС и преодоления кризисов. В частности, они акцентировали на важности сотрудничества для укрепления финансовой стабильности сторон, обмене практическими знаниями, а также готовности делиться опытом участия в крупных реформах, таких как внедрение директивы Solvency II.
По материалам:
Укрінформ
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