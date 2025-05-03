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Документы об образовании будут доступны онлайн: Кабмин принял новый порядок

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Документы об образовании будут доступны онлайн: Кабмин принял новый порядок
Документы об образовании будут доступны онлайн: Кабмин принял новый порядок
Кабинет министров утвердил порядок формирования и применения е-документа по образованию. Теперь все документы — от аттестата до диплома — будут доступны онлайн и будут приравниваться к бумажным.
Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и нардеп Алексей Гончаренко.
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Как сообщил Мельничук, порядок определяет механизм формирования и применения е-документа об образовании, что подтверждает получение лицом определенного образовательного уровня и/или присуждение лицу определенной (образовательно-профессиональной, образовательно-научной/образовательно-творческой) степени образования (образовательно-квалификационного уровня) по результатам успешного получения образования.
Е-документ — это электронное отображение диплома, аттестата или другого образовательного документа, которое:
  • создается на основе записей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО);
  • содержит уникальный код (QR-код, штрих-код или цифровой идентификатор);
  • доступно через приложение и портал «Действие».
Таким образом, все документы — от аттестата до диплома о высшем образовании или научной степени — будут доступны онлайн.
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Как отметил Гончаренко, после полномасштабного вторжения россии тысячи украинцев потеряли документы из-за эвакуации или обстрелов.
Электронная версия позволит восстановить права на обучение и работу даже без физического диплома.
Напомним, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, украинское образование получило наибольшее финансирование за все годы независимости.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал умножается там, где другие видят только ужас. Те, кто видит возможность хаоса, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
РБК-Україна
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