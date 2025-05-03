Документы об образовании будут доступны онлайн: Кабмин принял новый порядок — Finance.ua

Документы об образовании будут доступны онлайн: Кабмин принял новый порядок Сегодня 12:23

Документы об образовании будут доступны онлайн: Кабмин принял новый порядок

Кабинет министров утвердил порядок формирования и применения е-документа по образованию. Теперь все документы — от аттестата до диплома — будут доступны онлайн и будут приравниваться к бумажным.

Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и нардеп Алексей Гончаренко.

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Как сообщил Мельничук, порядок определяет механизм формирования и применения е-документа об образовании, что подтверждает получение лицом определенного образовательного уровня и/или присуждение лицу определенной (образовательно-профессиональной, образовательно-научной/образовательно-творческой) степени образования (образовательно-квалификационного уровня) по результатам успешного получения образования.

Е-документ — это электронное отображение диплома, аттестата или другого образовательного документа, которое:

создается на основе записей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО);

содержит уникальный код (QR-код, штрих-код или цифровой идентификатор);

доступно через приложение и портал «Действие».

Таким образом, все документы — от аттестата до диплома о высшем образовании или научной степени — будут доступны онлайн.

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Как отметил Гончаренко, после полномасштабного вторжения россии тысячи украинцев потеряли документы из-за эвакуации или обстрелов.

Электронная версия позволит восстановить права на обучение и работу даже без физического диплома.

Напомним, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, украинское образование получило наибольшее финансирование за все годы независимости.

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