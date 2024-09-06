Доходы общего фонда госбюджета в августе выросли до 387 млрд (инфографика) — Finance.ua

Доходы общего фонда госбюджета в августе выросли до 387 млрд (инфографика)
По данным Государственной казначейской службы, за август 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 387,4 млрд гривен. Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
- 42,2 млрд грн — налога на прибыль предприятий;
- 39,8 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 21,7 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 33,9 млрд, возмещено — 12,2 млрд грн);
- 17,5 млрд грн — налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- 20,0 млрд грн — акцизного налога;
- 4,6 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;
- 4,0 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.
При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 105,2%, Государственной таможенной службой — 92,2%.
Кроме того, в августе в общий фонд государственного бюджета поступило 228,1 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов), в том числе 160,4 млрд грн — от США в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine) и 67,7 млрд грн — помощь от Европейского Союза, средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.
В целом по итогам августа 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 448,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Данные за январь-август 2024 года:
По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-август 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1419,0 млрд гривен.
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:
- 302,1 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 195,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 175,0 млрд грн — налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 270,8 млрд, возмещено — 95,8 млрд грн;
- 134,5 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 129,6 млрд грн — акцизный налог;
- 66,5 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;
- 32,7 млрд грн — рентная плата за пользование недрами;
- 31,6 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина.
При этом выполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 110,0% (+63,3 млрд грн), Государственной таможенной службой — 103,3% (+12,0 млрд грн).
В том числе благодаря эффективной работе команды Минфина на международной арене, одним из важных источников доходов государственного бюджета стали средства в размере 268,3 млрд гривен, полученные в виде международной помощи (грантов).
Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-августе 2024 составили 346,3 млрд грн, из которых 44,7 млрд грн поступило в августе.
В целом по итогам января-августа 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1 935,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
За январь-август 2024 года кассовые расходы государственного бюджета составили 2611 млрд грн, в том числе общего фонда — 2093,2 млрд гривен.
Поделиться новостью