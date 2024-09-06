2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино потратят на покупку ОВГЗ — Finance.ua

2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино потратят на покупку ОВГЗ Сегодня 04:35 — Казна и Политика

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) взимает рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора рф.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, АРМА во взаимодействии с ГБР уже принял ряд мер, результатом которых стало списание 2 млрд 120 млн, находившихся на счетах компаний, занимавшихся предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом.

Читайте также АРМА нашла 100 миллионов на счетах компании, сотрудничавшей с российскими спецслужбами

Как отметила Дума, работники АРМА совместно с ГБР работают над дальнейшим списанием остальных средств в сумме около 500 млн грн со счетов в других банках.

Следовательно, общий портфель арестованных денежных средств в управлении АРМА с учетом указанных достиг рекордной суммы, которая составляет почти 10 млрд грн.

Дума сообщила, что АРМА внесет вклад в поражение государства-агрессора и в ближайшее время направит эти средства на покупку военных облигаций.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.