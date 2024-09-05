В правительстве появится новый институт — Министерство возвращения украинцев Сегодня 15:15 — Казна и Политика

В правительстве появится новый институт — Министерство возвращения украинцев

Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия анонсировал создание нового института в правительстве. По его словам, у него рабочее название — Министерство возвращения украинцев.

Об этом он рассказал у себя в Telegram.

Как отметил Арахамия, сейчас во фракции «Слуга Народа» обсуждают кандидатов, которые могли бы возглавить новое министерство.

Во время форума «Украина 2024» 27 августа президент Украины Владимир Зеленский также анонсировал министерство, отвечающее за возвращение украинцев из-за границы.

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По словам главы государства, у МИДа просто не хватит сил «не потерять 7,5 млн украинцев». Зеленский отмечал, что без принуждения нужно вернуть детей, студентов и взрослое население, учитывая будущее восстановление страны после войны.

По данным УВКБ ООН, по состоянию на июль в Европе насчитывалось 6 021 400 беженцев из Украины. Больше всего украинских беженцев проживало в Германии (более 1,1 миллиона человек), Польше (957 тысяч) и Чехии (353 тысячи). Кроме того, еще 558,3 тысячи беженцев из Украины находились за пределами Европы.

В июне Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.

Напомним, 4 сентября Верховная Рада уволила Ольгу Стефанишину с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министра юстиции Дениса Малюську, Руслана Стрильца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Александра Камышина с должности министра по вопросам промышленности Украины.

Заявления об отставке Малюськи, Стрильца, Камышина, Стефанишиной, Верещук, а также Коваля написали 3 сентября. Кроме них планировали уволить и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, однако Рада еще не голосовала по этому вопросу.

hromadske По материалам:

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