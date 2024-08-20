В Украине создадут новое министерство: Зеленский назвал его цель — Finance.ua

В Украине создадут новое министерство: Зеленский назвал его цель Сегодня 12:02 — Казна и Политика

В Украине создадут новое министерство: Зеленский назвал его цель

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание «министерства украинского единства».

Об этом глава государства заявил в Днепре, выступая на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа».

«Мы должны модернизировать наши государственные институты так, чтобы они отвечали современной задаче единения всех украинцев вокруг Украины, вокруг защиты Украины, вокруг укрепления наших позиций в мире. Считаю, что для этого мы должны усилить наше институциональное присутствие в странах-партнерах», — сообщил Зеленский.

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Президент отметил, что это будет сделано двумя путями. Один из этих путей — это создание «министерства украинского единства».

«Готовим запуск нового института, который обеспечит достаточную силу глобального украинского единства. Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации — все это будет сферой ответственности нового института. Фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев. Прежде всего за границей», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что россия использует сумасшедший пропагандистский ресурс за рубежом, в частности, направленный на украинцев.

«Мы видим, как многие аспекты духовной независимости нашего народа не урегулированы и как россия использует собственные церковные структуры для агентурной работы и сеяния расколов. Также видим, что образовательные, культурные и информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности нашего государства. И это принципиально новая задача для Украины — раньше у нас никогда не было такой части нашего народа за рубежом», — сообщил президент.

Он считает, что одна лишь система МИД Украины с этим не справится.

«Потому что речь идет о миллионах наших украинцев. Будет неправильным и просто ожидать реализации соответствующих задач от разных министерств и ведомств. Нужен институт, который будет вести другие государственные институты к определенным целям. В ближайшее время представим все детали», — подчеркнул Зеленский.

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Еще одним путем усиления институционального присутствия Украины в странах-партнерах президент назвал принятие решения об открытии новых консульств Украины за границей, в частности, в Польше, Германии, Болгарии, Италии, Чехии, Словакии, Франции.

«Где-то дополнительные, где-то первые в истории, но это очень важно — там, где есть присутствие украинцев, там, где украинские сообщества нуждаются в большем внимании», — добавил глава государства.

УНІАН По материалам:

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