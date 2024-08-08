Зеленский подал законопроект о множественном гражданстве: кто будет иметь право — Finance.ua
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Зеленский подал законопроект о множественном гражданстве: кто будет иметь право

Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Новый законопроект определяет допустимые случаи множественного гражданства, а также особенности приобретения и возобновления гражданства Украины для некоторых категорий иностранцев, в том числе в упрощенном порядке.
Также в законопроекте уточняются условия обретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство Украины.
Множественность гражданства (подданства) допускается в следующих случаях:
  • приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;
  • приобретение ребенком гражданства усыновителей-иностранцев;
  • приобретение гражданином Украины другого гражданства через брак с иностранцем;
  • автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа;
  • упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;
  • приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.
В то же время множественность гражданства не допускается для лиц, имеющих гражданство государства, признанного Верховной Радой Украины агрессором или оккупантом, или государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, голосовало против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О территориальной целостности Украины» от 27 марта 2014 № 68/262.
Напомним, в июле прошлого года Кабмин внес в Раду законопроект, устанавливающий дополнительные условия для принятия в гражданство Украины. А уже в марте 2023 года Рада приняла закон об условиях принятия в гражданство Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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