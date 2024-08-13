Жилье, обучение и бизнес: Зеленский анонсировал три программы поддержки молодежи — Finance.ua
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Жилье, обучение и бизнес: Зеленский анонсировал три программы поддержки молодежи

Казна и Политика
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Жилье, обучение и бизнес: Зеленский анонсировал три программы поддержки молодежи
Жилье, обучение и бизнес: Зеленский анонсировал три программы поддержки молодежи, www.president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский во время встречи с участниками Украинского молодежного форума анонсировал три обновленные государственные программы поддержки молодежи, которые заработают уже осенью.
Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.
По его словам, у Украины уже есть государственные программы, которые будут работать еще активнее в интересах молодежи. А осенью начнут действовать изменения в программу «єОселя». Для украинцев и украинок до 25 лет будет предусмотрено уменьшение первого взноса до 10%.
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«Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей и правоохранителей и 7% годовых для других категорий», — отметил Глава государства.
Также для украинской молодежи в сентябре появится новая программа грантов — 150 тыс. грн на начало или развитие собственного дела. Правительство представит все детали. Кроме того, заработают образовательные гранты — программа поддержки абитуриентов.
«Постепенно правительство будет увеличивать наполненность средствами этой и других соответствующих программ поддержки нашей, украинской молодежи. Таких программ должно быть гораздо больше. Будьте с Украиной, будьте в Украине, и пускай Украина всегда побеждает», — подытожил Владимир Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • главная тенденция стоимости высшего образования в Украине — она стабильно продолжает расти в большинстве высших учебных заведений;
  • заключая контракт с университетом, следует внимательно его прочесть. Прежде всего, чтобы узнать, зафиксирована ли стоимость обучения на следующие четыре года на том уровне, на котором была на момент поступления, или наоборот — может расти;
  • поступающие (или их родители) могут воспользоваться законным способом вернуть часть средств за образование путем налоговой скидки;
  • еще при наиболее оптимистическом сценарии, в течение обучения студента могут перевести на бюджет, если он будет показывать хорошие результаты.
О своей финансовой независимости лучше начинать думать как можно раньше. Чтобы сохранить свои сбережения от обесценения, можно держать их в банке на депозите. А если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua, можно получить еще и дополнительный бонус. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке:

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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