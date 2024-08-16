Зеленский внес в Раду законопроекты о членстве Украины в Международном уголовном суде — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский внес в Раду законопроекты о членстве Украины в Международном уголовном суде

Казна и Политика
6
Зеленский внес в Раду законопроекты о членстве Украины в Международном уголовном суде
Зеленский внес в Раду законопроекты о членстве Украины в Международном уголовном суде
Президент Владимир Зеленский в четверг, 15 августа, внес в Верховную Раду пакет законопроектов о ратификации Римского устава Международного уголовного суда.
Законопроект № 0285, опубликованный на сайте Рады, предусматривает ратификацию Украиной положений Римского устава МУС, это будет означать полноценное присоединение Украины к Международному уголовному суду.
Читайте также
В проекте закона отмечается, что Украина ратифицирует Римский устав с отдельным заявлением, согласно которому в течение семи лет после вступления в силу ратификационного закона «Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского устава». Пока нет ясности, как именно будет работать эта норма, учитывая, что Украина уже сейчас предоставила МУС право расследовать преступления, совершенные на ее территории.
Президент также внес отдельный законопроект № 11 484, предусматривающий дополнение статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Украины, связанных с международными преступлениями, в соответствии с положениями Римского устава МУС.
Место для вашей рекламы
Следует отметить, что Украина планирует присоединиться к обновленной версии устава МУС, включающей также статью 8bis, которая появилась в результате так называемых Кампальских поправок 2010 года и предусматривает ответственность за преступление агрессии. Впрочем, ратификация действует ретроспективно (т.е. не имеет обратной силы), а ответственность и не распространяется на страны, не ратифицировавшие Кампальские поправки (в том числе россию, не являющуюся членом МУС). Поэтому для привлечения руководства рф к ответственности за агрессию 2022 года Украина, очевидно, продолжит работать над созданием спецтрибунала.
Читайте также
Римский устав МУС на сегодняшний день ратифицировали 124 государства. Не подписали и не ратифицировали устав, в том числе Китай, Индия, беларусь, Турция, Казахстан. россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.
Украина подписала Римский устав еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МУС может привлечь к ответственности граждан Украины.
В то же время Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории, то есть фактически признала его юрисдикцию.
После полномасштабного вторжения россии в Украину украинские власти допускали ратификацию Римского устава, но уже после окончания полномасштабной войны. В последние месяцы Киев констатировал, что рисков ратификации документа нет.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.