Зеленский внес в Раду законопроекты о членстве Украины в Международном уголовном суде — Finance.ua

Зеленский внес в Раду законопроекты о членстве Украины в Международном уголовном суде Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Зеленский внес в Раду законопроекты о членстве Украины в Международном уголовном суде

Президент Владимир Зеленский в четверг, 15 августа, внес в Верховную Раду пакет законопроектов о ратификации Римского устава Международного уголовного суда.

Законопроект № 0285 , опубликованный на сайте Рады, предусматривает ратификацию Украиной положений Римского устава МУС, это будет означать полноценное присоединение Украины к Международному уголовному суду.

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В проекте закона отмечается, что Украина ратифицирует Римский устав с отдельным заявлением, согласно которому в течение семи лет после вступления в силу ратификационного закона «Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского устава». Пока нет ясности, как именно будет работать эта норма, учитывая, что Украина уже сейчас предоставила МУС право расследовать преступления, совершенные на ее территории.

Президент также внес отдельный законопроект № 11 484, предусматривающий дополнение статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Украины, связанных с международными преступлениями, в соответствии с положениями Римского устава МУС.

Следует отметить, что Украина планирует присоединиться к обновленной версии устава МУС, включающей также статью 8bis, которая появилась в результате так называемых Кампальских поправок 2010 года и предусматривает ответственность за преступление агрессии. Впрочем, ратификация действует ретроспективно (т.е. не имеет обратной силы), а ответственность и не распространяется на страны, не ратифицировавшие Кампальские поправки (в том числе россию, не являющуюся членом МУС). Поэтому для привлечения руководства рф к ответственности за агрессию 2022 года Украина, очевидно, продолжит работать над созданием спецтрибунала.

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Римский устав МУС на сегодняшний день ратифицировали 124 государства. Не подписали и не ратифицировали устав, в том числе Китай, Индия, беларусь, Турция, Казахстан. россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.

Украина подписала Римский устав еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МУС может привлечь к ответственности граждан Украины.

В то же время Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории, то есть фактически признала его юрисдикцию.

После полномасштабного вторжения россии в Украину украинские власти допускали ратификацию Римского устава, но уже после окончания полномасштабной войны. В последние месяцы Киев констатировал, что рисков ратификации документа нет.

Європейська правда По материалам:

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