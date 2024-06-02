Как найти информацию о своих судебных делах — Finance.ua

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Как найти информацию о своих судебных делах

Личные финансы
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Как найти информацию о своих судебных делах
Как найти информацию о своих судебных делах
Иногда случаются ситуации, что адресат не получает письмо по судебному делу. Это может быть связано, например, с изменением места жительства или пребывания без уведомления суда. В таком случае письмо поступает по месту прописки, а адресат может об этом не узнать.
«Юридический советчик для ВПЛ» рассказал, как самостоятельно найти информацию о своих судебных делах.
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Приложение «Дія»

Самый простой и быстрый способ получить информацию о своих судебных делах — воспользоваться приложением «Дія».
  • Загрузите приложение «Дія» или обновите его до последней версии;
  • в меню «Сервисы» выберите «Судебные услуги»;
  • в разделе «Судебные услуги» выберите «Судебные дела».
В приложении отражаются все назначенные судебные заседания и судебные решения.
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Уведомления о судебных заседаниях и судебных решениях в приложение поступают от всех судов, кроме Киевского апелляционного и Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.
О назначенном судебном заседании «Дія» также известит посредством push-сообщения.

Официальный сайт «Судова влада України»

  • Зайдите на сайт;
  • выберите раздел «Дела», затем нажмите «Информация о состоянии рассмотрения дел»;
  • если вам известен номер вашего дела — заполните его в поле «Номер дела»;
  • если вы просто хотите промониторить ситуацию относительно себя — в поле «Сторона по делу» укажите свою фамилию, имя и отчество и нажмите «Поиск».
На сайте будет отображена информация как по актуальным, так и по завершенным делам, а также по каждому конкретному делу — название суда, номер дела и номер производства, стороны по делу, предмет иска, стадия рассмотрения дела (рассмотрено открытое производство.) и т. д..
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Чтобы просмотреть решение по конкретному делу, наведите на строку дела и выберите «Судебные решения».

Единый государственный реестр судебных решений

Это официальный государственный ресурс, на котором можно найти все решения всех судов Украины.
Однако, чтобы найти в этом реестре решение именно по своему делу, следует обязательно знать либо номер дела, либо номер решения. По фамилии и имени, к сожалению, найти не получится.
По материалам:
Finance.ua
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