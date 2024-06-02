Министр юстиции ответил, где будут служить добровольно мобилизованные осужденные — Finance.ua

Министр юстиции ответил, где будут служить добровольно мобилизованные осужденные Сегодня 15:17

Министр юстиции ответил, где будут служить добровольно мобилизованные осужденные

Украинские осужденные, мобилизованные по их согласию, будут служить в штурмовых подразделениях без смешивания с другими военными.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.

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«По состоянию на данный момент это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими», — отметил Малюська.

По словам министра, мобилизованные осужденные пока не участвуют в боевых действиях. Они проходят подготовку.

При этом глава Минюста допустил, что в будущем осужденные могут смешиваться с обычными военнослужащими.

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Напомним, для мобилизованных осужденных не предусмотрен ежегодный основной отпуск. Однако они смогут получить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 дней.

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