Министр юстиции ответил, где будут служить добровольно мобилизованные осужденные — Finance.ua

Министр юстиции ответил, где будут служить добровольно мобилизованные осужденные
Украинские осужденные, мобилизованные по их согласию, будут служить в штурмовых подразделениях без смешивания с другими военными.
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.
«По состоянию на данный момент это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими», — отметил Малюська.
По словам министра, мобилизованные осужденные пока не участвуют в боевых действиях. Они проходят подготовку.
При этом глава Минюста допустил, что в будущем осужденные могут смешиваться с обычными военнослужащими.
Напомним, для мобилизованных осужденных не предусмотрен ежегодный основной отпуск. Однако они смогут получить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 дней.
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