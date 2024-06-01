Как обменять электронные документы водителя: объяснение МВД — Finance.ua
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Как обменять электронные документы водителя: объяснение МВД

Личные финансы
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Как обменять электронные документы водителя: объяснение МВД
Как обменять электронные документы водителя: объяснение МВД
Электронное водительское удостоверение и электронное свидетельство о регистрации транспортного средства в «Дія» — полноценная альтернатива пластиковым документам. Они позволяют гражданам не платить за бланковую продукцию. Однако электронные документы действительны только на территории Украины.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.
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Отмечается, частыми являются ситуации, когда граждане обращаются в сервисные центры МВД с просьбой изготовить дубликат электронного документа на бланке.
Однако такая процедура не предусмотрена. Для того чтобы получить пластиковый документ, нужно обменять электронный.
Есть три способа заказать обмен водительского удостоверения в Украине:
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Чтобы обменять электронное водительское удостоверение на пластиковое в сервисном центре МВД, лицу необходимо:
  • иметь при себе паспорт с отметкой о месте регистрации проживания;
  • справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • предъявить удостоверение в «Дія»;
  • оплатить услугу обмена удостоверения и стоимость бланка.
Отмечается, что это обойдется ориентировочно в 572 гривны. После обмена гражданину будет выдан документ с новым номером и серией.
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Как обменять э-свидетельство о регистрации транспортного средства

Чтобы обменять свидетельство о регистрации транспортного средства на пластиковое, человеку нужно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, взять талон на перерегистрацию транспортного средства и оформить новое свидетельство.
Для получения услуги лицу требуются следующие документы:
  • паспорт с отметкой о месте регистрации проживания;
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства в «Дія».
«Также нужно будет оплатить услугу перерегистрации и бланковую продукцию — ориентировочная стоимость 836 гривен», — заявили в ГСЦ.
Напомним, в приложении «Дія» запустили сервис шеринга, позволяющий посылать электронные копии документов сразу в систему учреждения.
По материалам:
Finance.ua
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