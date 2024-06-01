Как обменять электронные документы водителя: объяснение МВД — Finance.ua

Как обменять электронные документы водителя: объяснение МВД Сегодня 21:14 — Личные финансы

Как обменять электронные документы водителя: объяснение МВД

Электронное водительское удостоверение и электронное свидетельство о регистрации транспортного средства в «Дія» — полноценная альтернатива пластиковым документам. Они позволяют гражданам не платить за бланковую продукцию. Однако электронные документы действительны только на территории Украины.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

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Отмечается, частыми являются ситуации, когда граждане обращаются в сервисные центры МВД с просьбой изготовить дубликат электронного документа на бланке.

Однако такая процедура не предусмотрена. Для того чтобы получить пластиковый документ, нужно обменять электронный.

Есть три способа заказать обмен водительского удостоверения в Украине:

офлайн в любом удобном сервисном центре МВД;

онлайн через Кабинет водителя;

онлайн через приложение «Дія».

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Чтобы обменять электронное водительское удостоверение на пластиковое в сервисном центре МВД, лицу необходимо:

иметь при себе паспорт с отметкой о месте регистрации проживания;

справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

предъявить удостоверение в «Дія»;

оплатить услугу обмена удостоверения и стоимость бланка.

Отмечается, что это обойдется ориентировочно в 572 гривны. После обмена гражданину будет выдан документ с новым номером и серией.

Как обменять э-свидетельство о регистрации транспортного средства

Чтобы обменять свидетельство о регистрации транспортного средства на пластиковое, человеку нужно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, взять талон на перерегистрацию транспортного средства и оформить новое свидетельство.

Для получения услуги лицу требуются следующие документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации проживания;

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства в «Дія».

«Также нужно будет оплатить услугу перерегистрации и бланковую продукцию — ориентировочная стоимость 836 гривен», — заявили в ГСЦ.

Напомним, в приложении «Дія» запустили сервис шеринга, позволяющий посылать электронные копии документов сразу в систему учреждения.

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