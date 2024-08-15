Должны быть гарантии: Зеленский обсудил вопросы выплат и премий для военных — Finance.ua

Должны быть гарантии: Зеленский обсудил вопросы выплат и премий для военных Сегодня 12:31

Должны быть гарантии: Зеленский обсудил вопросы выплат и премий для военных

В августе 2024 года ВСУ начали атаку на Курскую область. В связи с этим президент нашей страны Владимир Зеленский пообещал военным скорую выплату премий, но только тем, кто сейчас воюет на этих территориях.

Об этом он заявил во время своего вечернего видеообращения . Премии будут начисляться без «бюрократического давления».

Как говорится в сообщении, он обсуждал вопрос гарантии, скорую выплату всех средств, включая премии, и предоставление других вещей, которые нужны на фронте для военных, выполняющих свой долг на территории россии, с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, представителями Верховной Рады и Офиса президента.

Читайте также Минобороны «добыло» 100 кг золота из уничтоженной военной техники

«И без какой-либо бюрократии для наших воинов. Это общая обязательная политика нашего государства — наши защитники должны быть защищены от какого-либо бюрократического давления», — резюмировал Зеленский.

Справка Finance.ua:

По словам замминистра обороны Юрия Джигира, на выплаты военнослужащим в 2024 году предусмотрено 751,3 млрд грн. Согласно данным Министерства финансов, 14,3 млрд грн заложено на поддержку ветеранов.

Деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из двух частей: ежемесячное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение — надбавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен. Подробно о зарплатах военных в 2024 году читайте здесь.



Хотите, чтобы деньги работали на вас? Разместите депозит и с помощью нашей программы «Бонус к депозиту» получите повышенную процентную ставку. Мы договорились с другими банками, чтобы они платили больше. Подробнее здесь:

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.