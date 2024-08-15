Должны быть гарантии: Зеленский обсудил вопросы выплат и премий для военных — Finance.ua

Должны быть гарантии: Зеленский обсудил вопросы выплат и премий для военных
В августе 2024 года ВСУ начали атаку на Курскую область. В связи с этим президент нашей страны Владимир Зеленский пообещал военным скорую выплату премий, но только тем, кто сейчас воюет на этих территориях.
Об этом он заявил во время своего вечернего видеообращения. Премии будут начисляться без «бюрократического давления».
Как говорится в сообщении, он обсуждал вопрос гарантии, скорую выплату всех средств, включая премии, и предоставление других вещей, которые нужны на фронте для военных, выполняющих свой долг на территории россии, с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, представителями Верховной Рады и Офиса президента.
«И без какой-либо бюрократии для наших воинов. Это общая обязательная политика нашего государства — наши защитники должны быть защищены от какого-либо бюрократического давления», — резюмировал Зеленский.
Справка Finance.ua:
- По словам замминистра обороны Юрия Джигира, на выплаты военнослужащим в 2024 году предусмотрено 751,3 млрд грн. Согласно данным Министерства финансов, 14,3 млрд грн заложено на поддержку ветеранов.
- Деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из двух частей: ежемесячное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение — надбавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен. Подробно о зарплатах военных в 2024 году читайте здесь.
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