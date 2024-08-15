Минобороны «добыло» 100 кг золота из уничтоженной военной техники — Finance.ua

Минобороны «добыло» 100 кг золота из уничтоженной военной техники Сегодня 06:32 — Казна и Политика

Минобороны «добыло» 100 кг золота из уничтоженной военной техники

Министерство обороны на площадках уничтоженной в ходе боевых действий военной техники силами ВСУ обнаружило 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Начальник управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковник Олег Коваль рассказал, что драгоценные металлы перерабатывают специализированные частные перерабатывающие предприятия.

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За семь месяцев текущего года Минобороны получило от такой переработки 24,7 млн гривен. До конца года планируется получить еще не менее 18 млн гривен.

Деньги от продажи драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами НБУ: 80% золота и платиновых металлов идет в бюджет, 20% - в специальный фонд Минобороны для обеспечения потребностей ВСУ. Для серебра пропорция составляет 50 на 50.

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