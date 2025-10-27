До 70 тысяч гривен на авто и бесплатное страхование: детали новой программы Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова сообщила, что до конца 2025 года в Украине заработает программа возмещения расходов ветеранам на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСАГО).

З 2026 года — компенсация за переоборудование транспортных средств.

«По переоборудованию авто: мы в этом году примем необходимые нормативно правовые акты, а заработает она со следующего года. Проектом акта предусматривается возмещение понесенных расходов за переоборудованное собственное транспортное средство в размере не более 70 тыс. грн. Эта программа касается людей, имеющих статус лица с инвалидностью в результате войны», — отметила Калмыкова.

По ее словам, участники программы должны иметь разрешение на управление транспортным средством.

«То есть даже если ты имел водительские права до получения инвалидности, то для участия в программе необходимо будет подтвердить, что ты теперь имеешь право пользоваться автомобилем. Здесь очень важна безопасность самого человека и безопасность на дороге», — подчеркнула министр.

На кого рассчитана программа

Она добавила, что программа переоборудования рассчитана на несколько тысяч человек в течение всего периода действия.

Относительно возмещения ОСАГО, Калмыкова сообщила, что эта инициатива стартует еще в 2025 году. «Сейчас собственно строим цифровой механизм, потому что мы хотим, чтобы это было удобно, через один клик в „Дія“. Ветерану, как и участнику боевых действий, так и лицу с инвалидностью в результате войны будет предоставляться 50% скидки при покупке полисов автострахования, а еще 50% компенсирует государство. То есть для ветерана автогражданка будет бесплатной. Но будут некоторые ограничения, в частности, что эта программа будет действовать для авто, имеющих объем двигателя до 2,5 литров», — пояснила она.

На реализацию программы в 2025 году в бюджете предусмотрено около 260 млн грн, что рассчитано на основе данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

«Когда заработает возмещение, еще будем смотреть и оценивать запрос, потому что динамика на следующий год может быть совсем другая. Люди увидят, что государство действительно возмещает, и будут более активно покупать полис страхования», — добавила Калмыкова.

$30 тыс. на развитие бизнеса. Ранее говорилось , что ветераны и ветеранки могут бесплатно присоединиться к учебной программе по предпринимательству и получить дона развитие бизнеса.

О программе

В ведомстве отмечают, что инициатива реализуется Universe Group, Genesis for Ukraine и Бизнес-школой УКУ. Принять участие в программе могут ветераны и ветеранки вместе с партнерами, имеющие бизнес-идею, или владельцы действующего бизнеса, планирующие масштабирование.

Участники программы получат обучающие модули от УКУ и Universe Group, наставничество от предпринимателей и топ-менеджеров, нетворкинг и обмен опытом с ветеранскими бизнесами, а также доступ к курсам Бизнес-школы УКУ.

По результатам питчинга бизнес-проектов три команды получат гранты на развитие дела:

$30 000 — за первое место;

по $10 000 — за второе и третье места.

Также Кабинет Министров усовершенствовал условия оплаты труда специалистов, сопровождающих ветеранов войны и демобилизованных лиц. Теперь минимальная зарплата таких работников составит 25 000 грн, включая надбавки и премии.

