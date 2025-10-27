100 дней Правительства: Свириденко рассказала о достигнутом Сегодня 11:33 — Казна и Политика

100 дней Правительства: Свириденко рассказала о достигнутом

24 октября исполнилось 100 дней с момента формирования нового правительства под руководством премьера Юлии Свириденко.

Кабмин показал первые результаты работы, сосредоточенные на приоритетах безопасности, экономической и социальной стабильности, энергетике и поддержке прифронтовых общин.

Об этом написала в сообщении премьер Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, одним из ключевых направлений стала поддержка украинской армии.

Правительство продолжает масштабировать производство национального оружия и координировать взаимодействие с международными партнерами, чтобы украинские военные получали необходимые средства.

Осовремениваем Силы Обороны — внедрили систему учета военнослужащих «Импульс» и электронные ТЦК. Решение об этом было принято сегодня.

Цифровизируем сервисы для упрощения взаимодействия людей с государством — э-акциз, э-нотариат, э-суд и э-бракосочетание. Также сегодня запустили единую платформу всех услуг Ветеран.Про. Расширяем список других сервисов, доступных в «Дія».

Развиваем политики поддержки прифронтовых территорий: повысили зарплаты врачам и доплаты учителям, обеспечили бесплатное питание для 1−11 классов уже в этом году и 100% бронирование для предпринимателей в общинах, где боевые действия близко. Сегодня запустили механизм компенсаций военных рисков на прифронтовых территориях, который заработает с ноября.

Представили проект государственного бюджета на 2026 год в парламент. На следующий год предусмотрели новые программы — чекап для людей 40+, повышение оплаты труда учителей. Сохраняем программы, помогающие наполнять экономику, в рамках политики «Сделано в Украине».

Энергетическая безопасность: усиливаем защиту критической инфраструктуры, готовим резервы, взаимодействуем с ОВА, местными властями, иностранными партнерами.

международная работа. Запустили Фонд восстановления совместно с США: и уже есть первые взносы в $150 млн.

«Завершили в рекордные сроки скрининг законодательства и готовимся к старту переговоров о вступлении в Евросоюз. Открыли новый европуть — прямые поезда теперь ходят из Ужгорода в Братиславу, Вену и Будапешт» — добавила премьер.

«Привлекли $12,5 млрд от партнеров для поддержки госбюджета, из них $9,4 млрд по механизму ERA loan и $3,05 млрд — через Ukraine Facility», — резюмировала она.

