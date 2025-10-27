0 800 307 555
100 дней Правительства: Свириденко рассказала о достигнутом

Казна и Политика
24 октября исполнилось 100 дней с момента формирования нового правительства под руководством премьера Юлии Свириденко.
Кабмин показал первые результаты работы, сосредоточенные на приоритетах безопасности, экономической и социальной стабильности, энергетике и поддержке прифронтовых общин.
Об этом написала в сообщении премьер Юлия Свириденко.
По словам Свириденко, одним из ключевых направлений стала поддержка украинской армии.
  • Правительство продолжает масштабировать производство национального оружия и координировать взаимодействие с международными партнерами, чтобы украинские военные получали необходимые средства.
  • Осовремениваем Силы Обороны — внедрили систему учета военнослужащих «Импульс» и электронные ТЦК. Решение об этом было принято сегодня.
  • Цифровизируем сервисы для упрощения взаимодействия людей с государством — э-акциз, э-нотариат, э-суд и э-бракосочетание. Также сегодня запустили единую платформу всех услуг Ветеран.Про. Расширяем список других сервисов, доступных в «Дія».
  • Развиваем политики поддержки прифронтовых территорий: повысили зарплаты врачам и доплаты учителям, обеспечили бесплатное питание для 1−11 классов уже в этом году и 100% бронирование для предпринимателей в общинах, где боевые действия близко. Сегодня запустили механизм компенсаций военных рисков на прифронтовых территориях, который заработает с ноября.
  • Представили проект государственного бюджета на 2026 год в парламент. На следующий год предусмотрели новые программы — чекап для людей 40+, повышение оплаты труда учителей. Сохраняем программы, помогающие наполнять экономику, в рамках политики «Сделано в Украине».
  • Энергетическая безопасность: усиливаем защиту критической инфраструктуры, готовим резервы, взаимодействуем с ОВА, местными властями, иностранными партнерами.
  • международная работа. Запустили Фонд восстановления совместно с США: и уже есть первые взносы в $150 млн.
«Завершили в рекордные сроки скрининг законодательства и готовимся к старту переговоров о вступлении в Евросоюз. Открыли новый европуть — прямые поезда теперь ходят из Ужгорода в Братиславу, Вену и Будапешт» — добавила премьер.
«Привлекли $12,5 млрд от партнеров для поддержки госбюджета, из них $9,4 млрд по механизму ERA loan и $3,05 млрд — через Ukraine Facility», — резюмировала она.
